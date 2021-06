Lluís Marín diu adeu a la seva carrera esportiva

Lluís Marín ha dit adeu a la seva carrera esportiva. Amb dos podis a la Copa del Món de boardercross (tercer a Valmalenco 2012, i també tercer a Feldberg 2016), 7 vegades entre els 10 primers, 8è als Mundials d’Àustria), 8è de la general de la Copa del Món (2016), 12è del rànquing Mundial per punts FIS, tres Jocs Olímpics (Canadà 2010, Rússia 2014, Korea 2018), “el més gran esportista andorrà”, en paraules del gerent de la FAE, Carles Visa, ha anunciat que es retira després de 16 temporades defensant Andorra al món del SBX.

La roda de premsa celebrada aquest dimarts ha comptat amb la presència de la junta directiva encapçalada pel president de la FAE, Pepi Pintat, amb la representació del Govern per part del secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, i representants dels diferents patrocinadors, amics i companys de Marín, que han estat amb ell en l’anunci de la seva retirada.

Lluís Marín ha explicat els motius d’una decisió molt estudiada durant temps, que no ha pres d’avui per demà sinó analitzant-ho tot amb molta cura: “La veritat és que és una decisió difícil, i més abans d’uns Jocs Olímpics. Valorant molts aspectes i mirant la meva salut i estat físic he decidit que era moment per parar la meva carrera esportiva. No està decidit en dos dies, i crec que és el correcte. És un esport que m’ha aportat i m’aporta moltíssim, sensacions que res en la vida m’ho aporta”.

El rider andorrà ha reconegut que un dels principals motius per al seu adeu està en les lesions que ha patit i que en els últims anys l’impedien fer una vida esportiva plena: “La vida és molt llarga, hi ha un després i veient com està la meva esquena i tots els problemes que implica, al final competia més contra el meu cos que contra els meus adversaris. He decidit que el millor era parar la meva carrera esportiva”. “He tingut moltes lesions, algunes greus”, ha explicat, “i sempre he pogut adaptar-me a l’hora d’entrenar i córrer. Però al final ja no podia tant”. Un dels punts d’inflexió va ser les “commocions cerebrals bastant fortes que em van fer pensar una mica més”. La primera, ha explicat “em va fer pensar en el que feia i la segona va ser un desencadenant, però quan veus que no pots tolerar les càrregues d’entrenament, et planteges que per estar a mig gas i patint, no”.

“Si estava allà era perquè pensava que podia arribar”, ha assegurat Marín, que en els últims anys “havia de calcular massa coses i si fallava alguna, per petita que fos, ja no anava a sortir”. “Quan ja depens de factors que no pots controlar, és més loteria”, ha dit. “Em vaig plantejar més la retirada quan anava patint més que gaudint”.

De tota la seva carrera esportiva, ha afirmat que es queda “amb molt bons moments”: “Són 16 anys d’entrenament d’alt nivell, són molts companys, molts entrenadors… no tinc un moment en concret”, ha explicat, tot recordant, per exemple, un dels seus entrenadors dels inicis, Pere Goicoechea.

“No me’n vaig perquè estigui fart, sinó perquè és el millor per a mi”, ha sentenciat un Marin que assegura que ara el seu cos està “molt millor, estic entrenant però estic canviant la forma d’entrenar, menys hores, i espero que en un o dos anys el cos estigui millor”.

Carles Visa, gerent de la FAE i director de la secció d’SBX, ha explicat amb un sentit text el que significa la figura de Marín a l’esport de la neu a Andorra, i l’esport del Principat en general: “Lluís ha estat el més gran en termes de resultats. Avui acomiadem l’atleta més gran andorrà”. Visa ha recordat que ha estat “l’únic atleta de la FAE 8è del rànquing de la Copa del Món i el 12è del rànquing mundial de la FIS”, però especialment ha fet menció a la lluita constant de Marín per aixecar-se davant de les adversitats: “Ha hagut de superar grans problemes, i sempre ho ha fet”. Visa, que ha recordat “moments inoblidables”, li ha enviat un missatge al rider: “No et retreguis res, Lluís, has estat el més gran dels esportistes. Gràcies per aixecar-te tantes vegades i per tots els moments que ens has fet viure. Et trobarem a faltar. La FAE sempre serà casa teva”.

Per la seva part, Justo Ruiz, secretari d’Estat d’Esports, també ha agraït els anys de dedicació esportiva de Marín: “És una decisió molt difícil però des de del Govern estem molt agraïts per com has representat al país, de manera inigualable, amb tres Jocs Olímpics, Copes del Món, Mundials, Copes d’Europa, i estant des del 2006 en l’alt rendiment”.