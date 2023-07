Tudó: “Acabo la temporada amb la gran majoria dels objectius complerts”

Nàdia Tudó amb la resta de la delegació andorrana als campionats de Fukuoka (FAN)

‘Nàdia, és la nostra campiona i com a persona, entrenador i des de la Federació estem amb ella’, han estat les primeres paraules d’Alfonso Maltrana, entrenador i director tècnic de la FAN, un cop acabada la prova dels 200 metres braça amb la qual Nàdia Tudó, ha tancat la seva participació en els Campionats del Món de natació 2023, de Fukuoka, Japó.

‘Des de l’àmbit esportiu, és complicat fer anàlisi del rendiment en dies com aquest. Ha fet una marca final d’2:38,12 que està lluny de la seva millor marca de 2:33,77. El grup amb el què ha nedat era ‘cap de sèrie’ amb competidores que imposen un altre ritme i ataquen les proves de manera diferent. Durant la prova, Nàdia ha perdut el referent i s’ha quedat enrere massa aviat, un factor psicològic que podria haver-la distret dels seus objectius en arribar, més o menys, als últims 50 m de la cursa. Potser aquí és on trobarem la raó d’una pujada de segons tan significativa. Un fet anòmal, més encara quan ho hem fet tot, ens hem mentalitzat i hem treballat per a arribar-hi, però no ha estat possible’, ha finalitzat, Maltrana que ha reiterat: ‘Com a persona, entrenador i des de la Federació estem amb ella’.

Sobre la prova Tudó ha dit: ‘ha anat com en la línia dels 100 — metres braça — i no tan bé com esperava que anés evidentment. Ha sigut un campionat, potser, molt més dur que els altres, amb el que acabo una temporada amb la gran majoria dels objectius complerts’.