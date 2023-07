“Art en paper” a l’illa Carlemany

Una de les obres elaborades en paper a l’illa Carlemany (illa)

De demà divendres 28 de juliol al dilluns 11 de setembre, inclòs, es pot visitar a illa Carlemany l’exposició de gran format «Art en paper», una mostra que reuneix diverses figures de plantes i animals —algunes de les quals creixen a Andorra, com ara la grandalla, el crocus, el picot o el gall fer— elaborades amb la tècnica del quilling.

A més, a la zona central de la planta baixa hi haurà «El gran jardí», un espai amb un bon nombre de flors de paper gegants i acolorides, de més de 160 cm d’alçada i 60 cm de diàmetre, sobre les quals «volaran» cinquanta papallones fetes també amb paper.





Què és el quilling?

És un art que consisteix a fer elements decoratius amb tires de paper enrotllades sobre si mateixes. Aquesta tècnica artesanal, antigament, feia servir l’eix central de les plomes d’aus per a enrotllar les tires de paper i d’aquí el nom quilling, ja que, en anglès, quill vol dir ‘ploma d’au’. Amb els anys i amb l’evolució de la tècnica, s’han substituït aquests eixos per altres elements.

L’origen d’elaborar filigranes amb paper es remunta a la Xina del segle II, moment en el qual s’inventen el paper d’origami. Jugar amb els colors i les textures del paper, incloent-hi el cartró com a material, ha permès enriquir el resultat d’aquesta tècnica, que requereix molta paciència per a anar fent les figures tridimensionals.





Demostració in situ per a conèixer com es fa

Els esbossos de les peces són obra de la creadora madrilenya Marta Herrero Arias, directora artística de Missmsmith. Part de l’equip que s’ha desplaçat a Andorra per a muntar la mostra farà demà i dissabte, a partir de les quatre de la tarda, dos dels cinc murals que es presenten a illa Carlemany. Així, mostraran al públic el procés que requereix aquest treball minuciós i la feina que hi ha darrere de cada peça. Per a fer-les totes, s’han necessitat més de 1.200 tires de paper de diferents colors i textures, que aporten realisme, color, màgia i força a cada peça. En total, s’han invertit més de 160 hores de feina en aquest projecte.