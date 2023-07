Josa i Tuixent enceta dissabte les activitats d’estiu

Vista de Tuixent (Foto: arxiu)

Aquest dissabte, Josa i Tuixent dona el tret de sortida a les més de 20 activitats que s’organitzen al municipi aquesta campanya d’estiu: sortides culturals, música, teatre, cinema, formació i festes locals. La primera proposta serà aquest 29 de juliol al Museu de les Trementinaires, que en col·laboració amb l’Ajuntament i amb l’Associació Valls del Pedraforca organitzen ‘Un Dia Trementinaire’, per a apropar la vida de les dones de la Vall al segle XIX, la medicina tradicional i l’ús de plantes remeieres que oferien per tot Catalunya.

Es farà una visita teatralitzada pel poble de Tuixent, juntament amb una visita guiada al Museu de les Trementinaires i al jardí botànic per a identificar les plantes més utilitzades per aquestes dones sàvies de la muntanya. A més a més, s’elaborarà una pomada de calèndula per a “sentir la força de la natura”. Per a acabar la jornada, hi haurà la presència dels artesans de la Vall, que oferiran als assistents una degustació dels seus productes de proximitat. Entre aquests hi ha melmelades, tisanes, formatge de cabra i un element singular com és el sake elaborat a Tuixent. L’activitat s’emmarca dins d’un calendari d’activitats que promou el producte de proximitat entre la població.

El primer dia d’agost, dimarts 1, tindrà lloc el ja consolidat Josart, un dia d’arts escèniques als carrers de Josa de Cadí plenes de sorpreses per a tots els púbics, tant per a nens com per a joves i adults. “Son tantes les sorpreses”, assenyalen des de l’Ajuntament, que “fins al mateix matí no se sabrà la cartellera”, però, avancen que “com sempre, ens ompliran el dia d’activitats, música, arts escèniques, bon ambient, diversió i cultura”.

A partir d’aquí, la successió d’activitats és constant: ruta nocturna amb lluna plena, Festa dels Càtars (el dia 6 d’agost a Josa de Cadí), visites a obradors dels artesans de la Vall, la celebració del 40 Aniversari del Parc Natural del Cadí-Moixeró, cursos de flors impartits per Carme Bosch, mercat setmanal, cinema a la fresca, concerts, la consolidada “pianada” al restaurant Ca l’Amador de Josa, jazz, havaneres, teatre i xerrades, tant per al veïnat del municipi com per als molts visitants que arriben en aquestes dates per a gaudir d’un entorn de tranquil·litat, natura i gastronomia com és el de Josa i Tuixent.

Totes aquestes activitats s’organitzen gràcies a la participació del Museu de les Trementinaires, l’Ajuntament, les comissions de cultura i camins de Tuixent, l’Associació Valls del Pedraforca, operadors privats i la col·laboració de veïnes i veïns del municipi. Per a més informació de les activitats i un calendari actualitzat de totes les propostes, es pot visitar el web josaituixent.cat.