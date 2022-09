Trobada de professionals del fitness amb l’EFPEM per a donar respostes als reptes formatius del sector

L’Andorra Esports Clúster, fomentant de nou la col·laboració públic i privada que tan bons resultats està aportant al sector de l’esport, i que va fer possible un èxit sense precedents com esdevenir l’únic país d’Europa que no va tancar el gimnasos després del primer confinament, es torna a unir per a impulsar una col·laboració pública i privada, i donar resposta a alguns dels reptes que té en l’actualitat el sector de l’esport i els gimnasos a Andorra, i que afecta de forma directa a la seva competitivitat, als seus professionals i a la ciutadania.

El clúster i l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM), estan decidits a treballar plegats amb l’objectiu d’agilitzar la professionalització del sector, millorar la qualitat del servei que s’ofereix i que impacta directament en la qualitat de vida de les persones, sense oblidar que també es vol agilitzar i fer més atractiva una sortida professional per a aquells joves que es vulguin dedicar i formar en un sector clau per al Principat.

Aquesta iniciativa és el resultat de les diverses peticions que el sector va fer en la primera trobada del ram del fitness i federacions que es va dur a terme el passat 29 d’abril, i que va donar lloc a les tres jornades de visita de tots els centes esportius del país adherits al clúster, realitzades els dies 9, 16 i 30 de juny.

En la darrera trobada, es va redactar un manifest per a demanar un impuls en la formació del sector i agilitzar les homologacions. Aquest va ser presentat el passat 25 de juliol a la Ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla i el cap de la formació professional, Xavier Campuzano.

Aquest dimecres s’han recollit les necessitats del sector conjuntament amb l’EFPEM i es traslladaran properament al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

En aquest sentit, Gemma Riu, gerent del Clúster, ha destacat “la magnífica recepció per part de l’EFPEM, formació professional i el Ministeri per a atendre i donar resposta a les necessitats del sector” i, el director de l’EFPEM, Francesc Poujarniscle afirma que “el desenvolupament de les formacions de fitness és una necessitat actual i des de l’EFPEM hi volem donar resposta”