Triar carrera universitària: eines per ajudar a decidir-se

Alguns estudiants ho tenen clar, però uns altres necessiten ajuda al moment de triar carrera universitària. Els terminis per decidir-se poden anar en contra dels interessos de l’alumne, per això els joves compten amb diferents eines per conèixer les seves habilitats i aptituds, i aclarir els seus gustos.

Els tests d’orientació vocacional no decideixen pels estudiants, però ajuden en la tasca de decantar-se per una carrera o una altra. Estan composts per una sèrie de preguntes que indaguen sobre els seus gustos, interessos, aptituds, actituds i preferències professionals. Són una ajuda perquè reflexionin sobre les seves intencions de cara al futur i on els agradaria estar en uns anys: tipus de treball, empresa, etc.

Amb la base en l’autoconeixement, El Gran Recorregut (GR) és una nova eina dirigida a joves a partir de 16 anys, als qui ajuda a triar estudis o ocupació des del coneixement personal. Es pretén “identificar gustos, preferències i interessos respecte a una sèrie de característiques personals” que s’han de tenir en compte en la selecció dels estudis o la professió.

Alguns centres compten amb la figura dels orientadors, professionals que ajuden als estudiants a aclarir els dubtes respecte al futur professional. Són figures importants per ajudar en el procés de presa de decisions, alhora que poden facilitar els tests que considerin oportuns per buidar les incògnites.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat