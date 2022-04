Títol: The Last Kingdom

Durada: 60 min.

Gènere: Drama, històric

Creació: Stephen Butchard

Intèrprets: Alexander Dreymon, Emily Cox, Millie Brady

Temporades: 5 Capítols: 36

Sinopsi:

La sèrie està ambientada al segle IX on el que avui es coneix com Anglaterra eren diversos regnes independents. Les terres anglosaxones són atacades i en molts casos governades per forces viquingues. El regne de Wessex s’ha deixat sol sota el comandament del Rei Alfred el Gran. Uhtred, fill orfe d’un noble saxó, és segrestat pels normands i criat com un d’ells. Així, és obligat a triar entre un regne que comparteix els seus ancestres i la gent a qui és lleial.

‘The Last Kingdom’ és una adaptació de la sèrie de novel·les històriques de Bernard Cornwell coneguda com a ‘The Saxon Stories’ produïda per BBC America.