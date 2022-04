Recital musical i poètic de JUR i Lluís Cartes per celebrar Sant Jordi i la Primavera dels poetes

La Sala d’Actes del Centre Cultural la Llacuna d’Andorra la Vella acollirà aquest proper 23 d’abril un recital musical i poètic a càrrec de JUR i Lluís Cartes, organitzat pel Departament de Promoció Cultural del Govern i en col·laboració amb l’Ambaixada Francesa a Andorra i la Scène Nationale de Foix et de l’Ariège.

A més, a l’inici de la celebració, que es fa coincidir amb la celebració de Sant Jordi i la Primavera dels poetes, també tindrà lloc el lliurament de premis del 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Roser Calvo, Josep Dallerès i David Esteve. En aquesta edició s’han presentat 15 poemes i 14 reculls. El concurs està dotat d’un premi de 300 euros en la categoria poema i de 1.200 euros en la categoria recull, i hi ha la possibilitat d’atorgar accèssits consistents en un lot de llibres.

L’entrada és gratuïta i amb inscripció obligatòria al telèfon +376828750 o a bibliopublica@andorra.ad abans del dijous 21 d’abril. L’aforament és limitat.

Espectacle poètic i musical amb de JUR i Lluís Cartes

Des de fa més de dotze anys, Jur i Julien escriuen textos, componen i toquen cançons inspirades en la seva experiència i la seva sensibilitat: una barreja subtil de poesia, humor i autoironia. Paral·lelament, codirigeixen la Cridacompany, una companyia de circ on conviden artistes polivalents. Conreen la barreja de gèneres, les associacions inesperades, amb un esperit surrealista que s’uneix a les petites coses que són la sal de la nostra existència. Per a aquesta vetllada excepcional interpretaran temes dels seus tres discos, així com textos inèdits.

Lluís Cartes va engegar la seva carrera el 2005 quan va guanyar el concurs Sona 9 en la categoria de cançó d’autor i el Premi Carles Sabater. Un any després va debutar amb el seu primer àlbum, Camina descalç (Picap, 2006), i més endavant va publicar Permís de fuga (Picap, 2010), Carenant l’absurd (Gat Records, 2012), El país dels nans cabuts (Right Here Right Now, 2017). El 2021, Lluís Cartes s’embranca en un nou projecte: POETES.

POETES és un recull en un CD de 10 poemes de poetes dels Països Catalans i d’arreu que han tocat la sensibilitat de Lluís Cartes per musicar-los i acabar convertint-los en cançons. Els poemes triats són de distintes èpoques i tots segueixen tenint una vigència en l’actualitat per la seva temàtica universal. Poemes que parlen sobre l’amor, l’odi, l’existencialisme, les pors dels mateixos poetes amb pàtines de passatges costumistes o la crítica a l’excés de poder que té el diner.