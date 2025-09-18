Tret de sortida del “Pirineu Tech Talk”, a Estamariu, amb una sessió sobre el futur del periodisme digital

L’Espai Joan Planes d’Estamariu ha acollit aquest dijous “Converses sota Cadí” en el marc de la tercera edició de la Trobada Empresarial d’Innovació Digital de l’Alt Pirineu i Aran, Pirineu Tech Talk. Aquesta sessió ha estat dedicada a les noves tendències en periodisme digital, on diferents experts han reflexionat sobre com connectar millor amb les audiències i garantir la sostenibilitat dels mitjans.
David Martínez, CEO d’Openhost, ha explicat la seva experiència al llarg de 15 anys dedicant-se als mitjans digitals. Martínez ha explicat que “cada cop son més importants les comunitats i buscar lectors fidels”. “Des de la pandèmia aquí cada cop hi ha més mitjans que estan perdent competitivitat. Els mitjans digitals s’han d’adaptar i no poden tenir la mateixa estratègia que el 2010. Els nostres usuaris han d’arribar a la nostra pàgina web a través per exemple de canals com Telegram o WhatsApp”.
Marc Cruells, especialista en Black Hat SEO ha parlat sobre Google Discover, i de quina manera aquesta tècnica pot millorar el trànsit d’aquest canal. “La clau de canals com Google Discover és veure quina és la tendència del moment i escriure sobre un tema que funciona en aquell determinat moment”.
Lluís Lázaro, expert en Intel·ligència Artificial (IA) aplicada als mitjans, ha explicat com ha experimentat creant un diari català creat exclusivament mitjançant la IA. “A través d’un GPT personalitzat ha entrenat 4 redactors digitals que són els que creen articles, cadascú amb la seva línia editorial i una manera d’escriure concreta i a més redacta amb el SEO de l’article que el posiciona a Google”.
Cristina Fuertes, copywriter i especialista en SEO, ha parlat de l’email màrqueting. “Com a periodistes hem de buscar quin és el millor titular per a persuadir el lector perquè llegeixi tota la notícia. La gent no llegeix mails avorrits, però sí que pots dirigir usuaris al teu diari digital a través d’emails màrqueting atractius”.
La sessió ha tancat amb una taula rodona sobre “El futur del periodisme digital: com adaptaran els mitjans als nous desafiaments?, moderada per Jordi Bernat.
La Seu d’Urgell acull divendres la jornada principal del certamen
Aquest divendres, 19 de setembre, a partir de les 9 h a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, líders i experts del Pirineu i d’arreu del país compartiran coneixements sobre IA, tendències digitals i estratègies per a fer créixer les empreses en un entorn de transformació constant.
Hi participaran ponents tan destacats com Roser Roca, CEO d’Airbus Geotech, la divisió de serveis digitals geoespacials de la multinacional Airbus, amb seu a Barcelona. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en el sector aeronàutic, on ha participat en projectes destacats com el desenvolupament de l’A380, l’avió comercial més gran d’Airbus. Recentment ha estat inclosa a la primera edició de la llista de les 100 dones més influents de Catalunya publicada per la revista Forbes.
Destaca també la presència de Ferran Martínez, exjugador de bàsquet professional i emprenedor i inversor, expert en finances i tecnologies punteres com Blockchain, Web 3, Fintech, SportTech i Computació Quàntica. En la seva trajectòria com a jugador professional de bàsquet, entre els anys 1984 i 2002. Ferran Martínez va militar a l’FC Barcelona, al Joventut de Badalona i al Panathinaikòs d’Atenes. Va ser internacional amb la selecció espanyola en 156 ocasions, a més de jugador olímpic, i és posseïdor d’un ampli palmarès de títols i reconeixements esportius, tant individuals com col·lectius. Martínez conversarà amb Ramsés Gallego, vicepresident executiu a la Quantum World Association i expert en tecnologies emergents, forma part del passadís de la fama d’ISACA, una de les organitzacions més rellevants en el món de les tecnologies de la informació. Amb més de 115.000 membres a tot el món, la seva missió és el govern de les tecnologies de la informació.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, serà l’encarregat d’inaugurar la jornada, que arrancarà amb l’experiència de BonÀrea en l’aplicació de la IA en processos industrials i empresarials. La ponència anirà a càrrec del Doctor en Data Science Josep Sirera i Ivet Rafegas, Phd Data Scientist co-Manager a BonArea.
L’emprenedor Markus Urban, fundador de Timefactories i creador de l’assistent virtual amb IA CATI, que ajuda a la gent gran, serà entrevistat seguidament per Miquel Manzano, de Caixabank-dayOne. En la conversa s’abordarà el finançament de les startups.
A la jornada també s’hi presentaran projectes pilot digitals al territori de la mà de Jaume Saltó, CEO del Group Saltó; Eisharc Jaquet, d’Arantec Enginheria; Cristian Mora, tècnic rural de l’Ajuntament de la Vall de Boí i Marc Sans, alcalde de la Conca Dellà.
Clourà la jornada la secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, Maria Galindo, i després es farà l’entrega de la 2a edició dels Premis Empresa i Innovació, amb tres categories: Premi Jordi Grau, Premi Talent Digital i Premi Innovació Sector Agrari.
Jordi Bernat, CEO de Up2You i LoCowork i impulsor de Link Up posarà punt i final al certamen.
Sobre Pirineu Tech Talk
Pirineu Tech Talk és una jornada d’innovació i inspiració tecnològica al cor dels Pirineus, on institucions, experts i emprenedors exploraran com la tecnologia pot transformar el territori. El programa inclou ponències, taules rodones, espais de networking i l’entrega dels Premis Empresa i Innovació.
La trobada està organitzada per Viure als Pirineus amb el suport de les Àrees Digitals a través de la Secretaria de Polítiques Digitals, el Mobile World Capital Barcelona i el centre de recerca i2CAT. Compta amb el suport d’IDAPA, Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, la col·laboració de Pirineu Tech, Ajuntament de la Seu d’Urgell, Pirineu Dinàmic i una àmplia xarxa d’empreses i entitats col·laboradores.
Enguany, la iniciativa incorpora nous partners com BonÀrea, Peusa, Caixabank i OpenNemas, que s’afegeixen com a patrocinadors i col·laboradors.
El programa complet i les entrades estan disponibles a www.pirineutechtalk.com.