Astrié: “És estrany que un Comú de Concòrdia i del PS no es mulli en temes socials d’extrema urgència com l’habitatge”

“La urgència és ara, però la majoria demora els procediments”. Aquesta ha estat la reivindicació i el lament dels consellers comunals de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, durant la sessió de Consell de Comú d’aquest dijous, “en què les polítiques d’habitatge fallides de la majoria s’han posat de nou sobre la taula”.
Per una banda, “el projecte de pisos de lloguer assequible sota la fórmula de concessió publicoprivada a Terra Vella, el concurs del qual ha tornat a quedar desert. La majoria encapçalada per Sergi González ha iniciat la fórmula del procediment negociat per a mirar de tancar amb un privat la construcció dels pisos. Però aquesta decisió segueix demorant la construcció i no dona resposta a les necessitats reals de la ciutadania. Tampoc el programa Reviu ha donat els resultats esperats, tal com ha quedat evidenciat en una sessió de Consell de Comú en què s’ha aprovat donar més facilitats per a poder accedir-hi”.
Per tot això, Astrié, sorprès amb tot plegat, ha lamentat: “És estrany que un Comú de Concòrdia i del PS no es mulli en temes socials d’extrema urgència com és l’habitatge“.
De nou, i com ja ha fet en nombroses ocasions de manera pública, Astrié ha demanat que, per no dilatar més la construcció dels pisos a Terra Vella, el Comú n’assumeixi la totalitat del cost, tenint en compte que la parcel·la és de la seva titularitat. Ha recordat a la majoria els 7 milions d’euros de superàvit del tancament de comptes de 2024, i els actuals 16,3 milions de tresoreria d’enguany, a tancament del segon trimestre. “Els mitjans hi són, el Comú té diners” per a construir els 50 pisos, els ha interpel·lat. Però, “de nou no ha obtingut cap resposta a les seves reivindicacions. Aquest allargament dels processos, ha lamentat Astrié, està portant incertesa a la ciutadania sobre la viabilitat del projecte, quan el que vol són fets, resultats: habitatge a preu assequible“.
Pel que fa al programa Reviu, els consellers de Demòcrates han votat favorablement a la modificació de les bases reguladores. “Tot el que sigui facilitar i eliminar traves, hi donarem suport“, ha justificat Astrié, no sense deixar palès que els resultats del programa fins a la data -només un propietari ha sol·licitat les ajudes-, està sent “pobre“.
Per tot plegat, ha conclòs Astrié, “els fets són els fets“, i aquests són que “els projectes que Concòrdia i el PS havien abanderat les passades eleccions no han funcionat“.
L’accessibilitat a la via pública i el pla de gestió de la Vall del Madriu han estat altres temes tractats durant la sessió de Consell de Comú. Els consellers de DA han demanat que es recuperin els miralls als ascensors de la plaça del Poble, per a facilitar l’accés a les persones amb cadira de rodes, tal com ho demana el col·lectiu. Pel que fa al Madriu, s’han interessat per la situació pla de gestió, que encara no s’ha actualitzat i que necessita de l’acord dels quatre comuns.