Els reptes de la gestió de l’aigua centren la taula rodona prèvia a les XII Jornades per a l’Excel·lència

La Massana ha estat l’escenari, aquesta tarda de dijous, de la taula rodona prèvia a la XII edició de les Jornades per a l’Excel·lència, que enguany porten per títol Els reptes de l’aigua: la gestió de l’aigua per un demà sostenible. La trobada ha reunit experts i representants institucionals per a reflexionar sobre els desafiaments actuals i les solucions sostenibles per a garantir la disponibilitat i la qualitat de l’aigua al Pirineu i a Europa.
Durant la sessió, s’han abordat qüestions com l’impacte del canvi climàtic sobre els recursos hídrics, la gestió sostenible de l’aigua, la producció hidroelèctrica i la governança. Hi han participat com a ponents Pedro Arrojo, relator especial de les Nacions Unides sobre el dret humà a l’aigua potable i al sanejament; i Eva Garcia, coordinadora de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. Pel vessant andorrà hi ha pres part Laura Coll, cap d’Àrea del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern; i Jordi Travé, director d’Operacions de FEDA.
L’acte s’ha clos amb la intervenció de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, qui ha subratllat la importància de la col·laboració internacional i la implicació ciutadana en la gestió sostenible de l’aigua.
Jornades per a l’Excel·lència
Les Jornades per a l’Excel·lència, que se celebren anualment a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), són un espai de reflexió i un punt de trobada de professionals i empresaris de diferents sectors, amb la voluntat d’aportar un impuls social, intel·lectual i econòmic a les zones de muntanya del Pirineu. Des de l’any 2022, s’organitza a Andorra una taula rodona prèvia sota la mateixa temàtica.
La XII edició, que tindrà lloc els dies 3 i 4 d’octubre a la localitat pallaresa amb experts d’Andorra i Catalunya, aprofundirà en la gestió de l’aigua des de múltiples dimensions: l’impacte del canvi climàtic, l’energia hidroelèctrica i la innovació tecnològica, la conservació ambiental, la governança i els efectes socioeconòmics als territoris de muntanya.