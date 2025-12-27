Tres startups que marquen tendència en el talent culinari català

Sempre és un bon moment per a recordar que Catalunya ha estat reconeguda aquest 2025 com a Regió Mundial de la Gastronomia, convertint-se en la primera regió europea a rebre aquest distintiu. Aquesta distinció reflecteix la vitalitat del sector gastronòmic català: segons dades de l’Idescat de 2023, hi ha 19.470 restaurants que donen feina al 3% de la població ocupada del territori (115.016 persones, una tercera part immigrants) i generen un volum de negoci de 7.505 milions d’euros. Si hi sumem els bars, el total arriba a 55.906 establiments, cosa que representa un restaurant o bar per cada 145 habitants.
Al mateix temps, la tecnologia està transformant el món de l’alimentació. Les noves innovacions permeten optimitzar processos i fer que l’experiència culinària sigui cada cop més personalitzada. L’ús creixent de la intel·ligència artificial promet millorar la seguretat dels aliments, reduir el malbaratament i adaptar-los a les preferències i necessitats de cadascú. En aquest context, destaquen tres iniciatives prometedores incubades a Barcelona Activa que val la pena seguir de prop.
Voilà: els coberts d’un sol ús ja no es tiren, es mengen
Laura Gispert i Ricardo Conde, cofundadors de Voilà, han trobat una alternativa als coberts de plàstic d’un sol ús “que no només és 100% biodegradable sinó que, a més, millora l’experiència gastronòmica”, explica Gispert. Són coberts comestibles i són el resultat del treball de final de grau d’Elisava de Gispert, un projecte que va comptar, des de bon inici amb l’aportació del reconegut xef Xano Saguer, de l’Espaisucre. La filosofia de Gispert, i per tant de Voilà, és que “la sostenibilitat no suposi un sacrifici, sinó que aporti un valor afegit”.
Els coberts de Voilà són ecològics, comestibles i biodegradables. Són vegans, sense gluten, saludables i nutritius, i a més tenen un disseny estudiat. Segons Gispert, “en introduir una nova funcionalitat al cobert, la de menjar-lo, el disseny havia d’acostar-nos a la funció del cobert que coneixem de tota la vida”. Per això és senzill, ergonòmic i net. El disseny té mèrits compartits: els de Gispert i Pau Trulla, dissenyador de producte i company de carrera.
Des de l’inici van tenir vocació internacional, però els primers esforços els van centrar al mercat espanyol. Ara, ja està present en productes de Glovo, Ametller Origen o Grandvalira. També estan presents en establiments de tota mena, com cafeteries, gelateries, restauració o en plats preparats. Per exemple, es poden trobar els seus coberts al Tibidabo, a Naturland o Grandvalira (aquests dos darrers a Andorra). La seva cullereta comestible per al cafè és el producte estrella, però estan investigant constantment per a ampliar el catàleg. Els bastonets orientals és una de les propostes.
Ja han enviat les seves primeres comandes a l’estranger, començant per Suècia: “Estem començant en països nòrdics, que tenen molt cafè, molta consciència de sostenibilitat i menys preocupació pel cost”.
Barcelona impulsa la revolució digital de la nutrició amb My Luno
El Javi és un jove nutricionista que aviat es va adonar que faltava una eina per a optimitzar la creació de menús, l’anàlisi de proves i la generació de contingut per a ajudar els professionals a millorar l’eficiència i personalitzar els serveis per als seus pacients. Així va néixer My Luno, una plataforma d’intel·ligència artificial dissenyada per a nutricionistes, que automatitza tasques repetitives com la creació de plans nutricionals i receptes personalitzades, la generació de contingut en tendència per a xarxes socials i l’optimització del temps sense comprometre la qualitat del servei. Així, els professionals poden centrar-se en el que realment importa: oferir una atenció personalitzada i de qualitat als seus pacients.
La startup My Luno és una plataforma B2B dissenyada específicament per a la indústria dels nutricionistes, amb l’objectiu de permetre als professionals dedicar més temps a l’atenció assistencial, atendre més pacients i mantenir una alta qualitat del servei. Això es tradueix en un millor rendiment econòmic per als especialistes i una atenció més personalitzada i eficient per als pacients.
“Sempre he estat un gran apassionat de la intel·ligència artificial i la programació, i vaig voler portar-ho al sector de la nutrició, on encara no està prou integrat”, explica Javi Aoiz, CEO i fundador de My Luno, en una conversa amb VIA Empresa. Per aquest motiu, l’emprenedor va llançar My Luno a finals de 2024, amb el suport de Barcelona Activa. La plataforma simplifica tot el procés de treball dels nutricionistes mitjançant eines i anàlisis específiques, des de l’optimització de menús fins a la generació automatitzada de continguts, sempre adaptant-se a les necessitats úniques del sector.
ThinkPaladar, l’as a la màniga dels restaurants que promet revolucionar el ‘delivery’
“En Bruno Iglesias i jo treballàvem a Glovo, i vam veure que els restaurants necessitaven ajuda per a treure el potencial del delivery”, explica a VIA Empresa l’impulsor de ThinkPaladar, Eduard Baviera, qui detalla que ara es dedica a gestionar els canals de venda en línia dels restaurants que ja estan venent a domicili o que volen fer-ho, i a implantar estratègies comercials perquè puguin assolir una rendibilitat comercial més gran. “No m’imagino un carrer sense riders”, comenta.
Per a fer-ho, l’empresari explica que explorant el món de les aerolínies, es va adonar que podia aplicar una tècnica que aquestes fan servir en l’àmbit del delivery: els preus dinàmics (dynamic pricing). “Es tracta d’un sistema que ajusta constantment els preus en funció de moltes variables, com ara la competència, els costos variables o l’època de l’any”, explica Baviera, qui assegura que el programari de ThinkPaladar és capaç d’estalviar tres hores cada setmana als seus clients, augmentar el volum de comandes i incrementar el tiquet mitjà per comanda.
L’equip de sis persones que dirigeix ThinkPaladar ha aconseguit reunir més de 100 clients de tot l’Estat, entre els quals es troben La Burguesa, Deleito, Teikit o Buenas Migas. Ho ha fet oferint tres plans diferents, destinats a restaurants, grups i cadenes o un pla a mesura pensat per a resoldre necessitats molt concretes, així com una aplicació mòbil perquè els diferents negocis puguin dur a terme diferents gestions o accedir a anàlisis.
D’altra banda, ThinkPaladar ha llançat el seu Studio, ideat per a “portar la teva marca tan lluny com vulguis”. Els principals serveis que ofereixen són el brànding, la fotografia de producte i el disseny de l’embalatge, tres elements “imprescindibles” per als consumidors finals. En aquest sentit, la plataforma apunta que el 65% dels clients se senten indiferents o decebuts amb els envasos de repartiment i, només el 35%, està realment satisfet.
