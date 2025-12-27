El coriandre: beneficis d’una herba mil·lenària

By:
On:
In: Nutrició
Un manat de coriandre (Getty Images)
Un manat de coriandre (Getty Images)

El coriandre (Coriandrum sativum) és una planta herbàcia originària de la regió mediterrània i del Pròxim Orient. Avui dia, es cultiva i consumeix arreu del món, especialment a la cuina asiàtica, llatinoamericana i mediterrània. És una herba que desperta passions: per a uns, el seu gust fresc i cítric és deliciós; per a d’altres, resulta massa intens i, fins i tot, recorda al sabó, a causa d’una predisposició genètica.

A la cuina, tant les fulles com les llavors són apreciades, ja que aporten aromes diferents i complementaris. Les fulles s’utilitzen fresques, mentre que les llavors, sovint moltes, s’usen com a espècia.

El coriandre no és només un condiment saborós, sinó també una planta amb propietats saludables reconegudes des de l’antiguitat. Entre els seus principals beneficis trobem:

  1. Digestiu i carminatiu: les llavors de coriandre ajuden a reduir gasos i inflor abdominal, afavorint una digestió més lleugera.

  2. Antioxidant: conté compostos bioactius i vitamina C, que contribueixen a combatre els radicals lliures i reduir l’estrès oxidatiu.

  3. Desintoxicant natural: alguns estudis indiquen que pot ajudar a l’eliminació de metalls pesants de l’organisme.

  4. Antimicrobià: els seus olis essencials mostren efectes contra bacteris i fongs.

  5. Regulador del sucre en sang: hi ha investigacions que apunten que pot ajudar a controlar els nivells de glucosa.

  6. Ric en nutrients: aporta vitamines A, C i K, així com minerals com ferro, calci i magnesi.

Com a curiositat, cal dir que ja era conegut pels antics egipcis, que l’utilitzaven com a planta medicinal i en rituals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]