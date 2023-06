Un control d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Aquesta setmana, com passa massa sovint, també hi ha hagut detencions efectuades pel servei de Policia a causa de delictes contra la seguretat del trànsit, per conduir vehicles sota els efectes de l’alcohol superant la taxa permesa.

Així, aquests darrers dies, s’ha arrestat tres homes, tots, veïns del Principat d’Andorra, de 41, 49 i 56 anys d’edat. Els tres detinguts van ser controlats amb taxes superiors a 0,80 grams d’alcohol per litre de sang. La taxa més a elevada ha estat d’1,85.