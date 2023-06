Emma Regada camina “sense tocar asfalt”

L’artista Emma Regada (SFGA)

L’artista, Emma Regada, una de les integrants de l’exposició col·lectiva ‘Notes sobre l’Antropocè’ ha dut a terme aquest divendres al matí la performance ‘Sense tocar asfalt’. L’acció ha consistit en un recorregut a peu, amb dos pedres de la muntanya com a sabates, entre la plaça Guillemó d’Andorra la Vella i la sala d’exposicions del Parc Central, passant per la plaça del Poble. L’artista ha volgut mostrar la dificultat de creuar una ciutat sense tocar l’asfalt. “Tenim la necessitat de cobrir d’asfalt allà on creix l’herba, els nostres peus obliden què és trepitjar terra verge, sempre exposats sobre un sòl artificial que crema”, ha expressat Regada.

Si l’eix temàtic central de l’exposició és l’empremta humana sobre la terra, el recorregut de l’artista sobre dues pedres representa, segons la comissària de l’exposició, Jean McNeil, “un acte simbòlic i de rebel·lió”. Així mateix, i segons Regada “és una al·legoria a la complexitat de seguir en contacte amb la naturalesa creuant una ciutat”. A més del valor de la performance en si, la peça de videoart sorgida de l’enregistrament d’aquesta acció passarà a formar part de les obres que integren l’exposició.

L’exposició ‘Notes sobre l’Antropocè’ explora les complexitats de la transformació de la relació dels humans amb la natura, a través de les obres de vuit artistes andorrans i internacionals: Jordi Casamajor, Diego Ferrari, Rosa Galindo, Rubén Martín de Lucas, Arnau Orobitg, Mario Pasqualotto, Emma Regada i Manu VB Tintoré. La mostra es pot visitar fins a l’1 d’octubre del 2023, a la sala d’exposicions del Govern, de dimarts a diumenge, de 10 a 13 hores i de 15.30 a 20 hores. L’entrada és gratuïta.