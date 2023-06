Porten un home a l’hospital per a confirmar que prenia droga

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Aquest dimecres, a les 23:08 hores, a Andorra la Vella, la Policia va arrestar un home, veí de les valls, de 36 anys d’edat, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per consum de cocaïna i altres productes estupefaents.

Els agents van ser requerits per quan, a la via pública, hi hauria un home molt agressiu i alterat.

En procedir al seu control, es constata que l’interessat duu un tub que segons manifesta utilitzaria per a consumir droga tòxica.

Vist els fets, amb autorització prèvia de l’interessat, se’l trasllada a l’hospital de Meritxell per tal d’efectuar-li les analítiques pertinents, on es confirma el consum de drogues tòxiques.