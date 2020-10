Treballs per a millorar el confort i l’eficiència energètica del Poliesportiu d’Andorra

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació dels treballs per a millorar l’actual sistema de climatització i l’eficiència energètica del pavelló Poliesportiu d’Andorra. Les obres tenen per objectiu donar garanties suficients de temperatura i fer un estalvi d’energia. Per això el nou projecte de climatització i millora energètica inclou l’aïllament de les canonades, col·locació d’aerotermos de baix consum, estratificadors i sistema de calefacció per infraroig, que assegurarà poder assolir les temperatures de confort tant a la pista com a les grades.

Els treballs, que el Ministeri d’Ordenament Territorial du a terme a demanda del de Cultura i Esports, responen al que estipula el reglament Eurocup i ACB de poder gaudir d’una temperatura de mínim a la pista poliesportiva. Cal tenir en compte que la instal·lació de calefacció del Pavelló és l’original de la seva construcció, que té més de trenta anys.

Així, les obres permeten continuar avançant per complir els compromisos contrets internacionalment i amb la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic que ens marca la reducció del 37% de les emissions d’efecte hivernacle per al 2030.

D’aquesta manera, s’ha pensat d’instal·lar ventiladors, desestratificadors, per redirigir i així aprofitar aquest aire calent produït en les zones on es troben els usuaris. Aquests desestratificadors impulsen l’aire calent que es troba a la zona interior de la coberta i el dirigeixen cap al terra, on es difon de manera suau. D’aquesta manera, la diferència de temperatura entre la zona de la coberta i el terra disminueix. S’aprofita la calor generada de manera molt més eficient i es necessita menys energia per a la calefacció.

Per altra banda, la instal·lació de panells radiants (amb llum infrarojos) per a la calefacció de la zona del camp permet que s’arribi a una sensació de confort molt ràpidament i ser molt precisos en les zones que es volen tenir a temperatura de confort. El sistema de climatització previst, a més, té beneficis en l’eficiència energètica i comportaran un notable estalvi de consum energètic així com una menor contaminació al medi. La reducció de la contaminació serà encara més evident quan el sistema de calefacció s’alimenti de la cogeneració prevista per FEDA Ecoterm.

El concurs és de caràcter nacional i amb modalitat urgent amb l’objectiu de poder disposar de les millores els més aviat possible. Les empreses tenen temps fins l’11 de novembre per presentar ofertes i un termini d’execució de les obres de 2 mesos.

Es liciten els treballs per al canvi de canonades d’aigua sanitària dels vestuaris annexos de l’Estadi Nacional d’Andorra

El Govern també ha aprovat la licitació del canvi de les canonades d’aigua sanitària dels vestuaris annexos de l’Estadi Nacional. Els treballs a concurs permetran, per una banda, renovar el sistema de canonades d’aigua actual degut a la seva antiguitat (més de 25 anys) i per l’altra poder solucionar els problemes de fuites que s’han vingut produint els darrers anys. També es preveuen introduir diverses millores que facilitaran la connexió al nou sistema de cogeneració FEDA Ecoterm que s’instaurarà durant el primer semestre 2021.