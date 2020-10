La ciutadania, clau per fer estratègies per reduir l’impacte del canvi climàtic en els recursos hídrics

Aquest cap de setmana s’ha celebrat el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic i, entre els múltiples impactes que provoca, posem el focus en les conseqüències que té sobre els recursos hídrics . Tot i que falten dades, els experts ja observen disminucions importants dels cabals dels rius del Pirineu . Per adaptar-nos a les circumstàncies i minimitzar-ne els efectes, en el marc d’un projecte europeu, l’ Observatori de la Sostenibilitat ha publicat una enquesta per copsar l’opinió de la ciutadania al voltant de les estratègies que es podrien adoptar en un futur.

Malgrat que falten dades per extreure conclusions, el canvi climàtic està provocant una disminució important dels cabals dels rius.

Aquesta és una de les principals observacions del projecte europeu Piragua, que des de final del 2018 estudia els efectes d’aquest fenomen sobre els recursos hídrics del Pirineu.

Oriol Travesset, investigador de l’Observatori de la Sostenibilitat, exposa que “en l’estudi que fem a Andorra, els models amb què es treballa ens han de permetre poder veure com evolucionaran els rius o recursos hídrics i introduir mesures concretes i valorar quin impacte tindrien”.

En aquest sentit, es considera clau copsar l’opinió dels ciutadans al voltant de la qüestió. i per aconseguir-ho, l’Observatori de la Sostenibilitat ha publicat una enquesta oberta a tothom i anònima que es pot completar en línia fins al 22 de novembre, en la qual es plantegen diverses estratègies d’adaptació i reducció dels impactes.

L’objectiu és “aportar més informació a la ciutadania sobre com consumim l’aigua”. Addueix que “com a ciutadans, no som gaire conscients de quin consum fem i, en molts casos, no sabem ni el que paguem”.

També “hi ha mesures que poden generar més controvèrsia, com limitar el creixement turístic o l’urbanístic“, ja que “els usos del sòl tenen un impacte important sobre el recurs hídric”.

Els estudis tècnics, així com les conclusions que s’obtinguin de l’enquesta, han de servir per traçar fulls de ruta aplicables amb l’objectiu d’avançar cap a un futur al més sostenible possible.