Licitats nous materials i ginys per a la Unitat de Conservació de Carreteres de l’Àrea del COEX

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació de diversos materials i ginys per a la Unitat de Conservació de Carreteres de l’Àrea del COEX. Així, el Govern ha previst adquirir un vehicle 4×4, una pala orientable de neu, un raspall frontal, una camioneta i una fregadora compacta.

En el cas de la licitació del vehicle lleuger 4×4 i de la camioneta, ambdós nous materials substitueixen els vehicles d’inspecció antics amb problemes greus de corrosió a la carrosseria i baixos dels vehicles o per sinistre total. Pel que fa a la pala orientable o al raspall frontal són elements que pateixen els impactes del treball diari de les llevaneus i s’han de substituir periòdicament. Finalment, la fregadora compacta és un vehicle necessari per mantenir netes les instal·lacions de la nova Base Central del COEX on hi ha tres plantes d’aparcament de vehicles i maquinària tant pesada com lleugera. És un giny necessari per realitzar mecànicament diverses tasques que en l’actualitat no es poden fer o s’han de fer a mà.

La licitació del material es du a terme amb dos concursos diferents amb contractació ordinària i nacional, i les empreses interessades tenen fins al 25 de novembre d’enguany per poder presentar-se.