Transport públic: El nombre de validacions de títol efectuades durant el mes d’abril ha estat un 2,6% inferior al període anterior

En data 30 d’abril del 2026, el servei de transport públic d’Andorra oferia onze línies, de les quals vuit són regulars i tres nocturnes. El nombre de validacions de títol efectuades durant el mes d’abril ha estat de 653.987, un 2,6% menys respecte al mateix mes del període anterior. Una de cada tres validacions de títol s’ha gestionat per Nadal, mentre que dues de cada tres les ha gestionat Coopalsa.
El nombre de validacions del títol efectuades durant els darrers quatre mesos ha estat de 2.969.654, xifra que equival a un augment del 0,3% respecte al mateix període de l’any anterior. El 27,1% s’han fet als autobusos gestionats per Nadal, mentre que el 72,9% restant s’han dut a terme als autobusos gestionats per Coopalsa.