Increment de l’11,3% en ajuts públics de l’Administració central al sector de l’agricultura, el 2025

L’any 2025 el total d’ajuts públics al sector de l’agricultura de l’Administració central per part del Departament d’Agricultura i Ramaderia és de 3.595,11 milers d’euros amb un increment del +11,3% respecte a l’any anterior. Pel que respecta a l’Administració local, el ajuts dels comuns a l’activitat agrícola i ramadera és de 113,91 milers d’euros amb una disminució del -11,6% respecte a l‘any anterior.
Els ajuts per part de l’Administració central incrementen principalment per l’Ajut a la bonificació del benestar animal de les explotacions ramaderes bovines (+82,6%), l’Ajut al foment de pràctiques agràries específiques adequades per al manteniment del medi natural (+18,7%) i l’Ajut al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya (+11,8%) respecte a l’any anterior.
En relació amb els darrers cinc anys, l’import dels ajuts de l’any 2025 se situa per sobre de la mitjana del període 2020-2024 (2.771.86 milers d’euros) i suposa el 19,2% en relació al valor afegit brut generat pel mateix sector. En relació al PIB nominal, els ajuts públics al sector de l’agricultura representen el 0,1%.