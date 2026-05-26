Mèxic se suma als països amb qui Andorra té un acord per a efectuar adopcions internacionals

El Ministeri d’Afers socials suma un nou país, Mèxic, al llistat de països amb els quals Andorra disposa d’acords per efectuar adopcions internacionals: la Costa d’Ivori, República Dominicana, República Eslovaca, Xile, Filipines i Colòmbia. Això és possible gràcies a la conformitat de l’Autoritat central mexicana d’acceptar expedients de famílies andorranes a través de l’Autoritat Central d’Andorra, de conformitat amb el Conveni internacional de la Haia sobre adopcions internacionals del qual ambdós països son part.
Així, les famílies podran dirigir el seu expedient internacional a Mèxic amb el suport i l’acompanyament de l’Autoritat Central-Servei especialitzat d’adopcions del Ministeri d’Afers Socials, garantint així la seguretat, el rigor i el seguiment durant tot el procés.
Aquesta visita representa un pas rellevant en la consolidació i l’ampliació de les opcions disponibles per a les persones del Principat que volen oferir un entorn familiar a nenes i nens que esperen una llar, i reforça el compromís del Govern amb la protecció dels drets dels infants.
La delegació andorrana desplaçada a Ciutat de Mèxic per a formalitzar la cooperació ha estat encapçalada per l’ambaixador andorrà a Mèxic, Joan Forné, i els responsables de l’Autoritat Central – Servei Especialitzat d’Adopcions del Ministeri, Ruth Mallol i Bruno Martínez.