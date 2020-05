Tràmits reprèn el seu horari habitual i no serà obligatòria la cita prèvia però si recomanable

Coincidint amb la represa econòmica, el Servei de Tràmits de l’Administració General reprendrà l’horari habitual de dilluns a dijous de 8 hores a 17 hores i divendres de 8 hores a 15 hores.

En aquest sentit, ja no és necessari tenir cita prèvia per poder fer gestions que abans tampoc ho requerien.

Tot i això, es recomana, per tal d’evitar cues i aglomeració de gent, demanar cita prèvia a través de la web www.tramits.ad. En cas de no poder-se desplaçar, es pot trucar al 150 per fer la gestió des de casa.