El telèfon 188 atén més de 50.000 trucades des que es va posar en funcionament

Des que s’ha iniciat la situació d’emergència sanitària generada pel coronavirus SARS-CoV-2 s’ha habilitat el telèfon 188 per consultar informació general sobre la pandèmia. El servei ha rebut, des que va entrar en funcionament, un total de 50.041 trucades. Concretament, i de manera desglossada, el març ha estat el període de temps on s’han registrat més trucades, un total de 18.733, malgrat que el servei es va posar en funcionament a mitjans de mes. A l’abril s’han registrat 17.474 trucades i 13.834 amb el que portem de maig. Al llarg d’aquests mesos s’han registrat 919 trucades diàries de mitjana entre setmana i 295 durant el cap de setmana.

El telèfon es va posar en funcionament per atendre i resoldre les consultes de tota la ciutadania en una situació molt canviant i així es van centralitzar en un sol servei tots els dubtes generals relacionats amb la COVID-19. Un fet que també va permetre descongestionar el telèfon 116, reservat a emergències mèdiques.

El servei s’ha organitzat en tres torns diaris per cobrir les trucades de les 8 hores fins a les 24 hores, amb un desplegament de 42 persones, de dilluns a diumenge. Coincidint amb la represa de la majoria de les activitats econòmiques que restaven per obrir, el telèfon reajusta el seu horari a partir d’aquest dilluns 1 de juny amb la voluntat de reprendre el màxim la normalitat. Així, l’horari serà de les 8 hores a les 17 hores. Per a les consultes relacionades amb el sector empresarial segueix actiu el telèfon 180.