L’emissió de 125 milions d’euros en bons solidaris es ressol amb un 141% de demanda

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres a proposta del titular de la cartera de Finances, Eric Jover, la resolució corresponent a la subhasta d’emissió dels 125 milions d’euros de deute públic en bons solidaris. Aquest deute públic és a un any amb un tipus d’interès del 0,50% i es destinarà al finançament de les mesures excepcionals i urgents, sanitàries, econòmiques i socials per a pal·liar la situació d’emergència causada per la COVID-19.

El titular de la cartera ha celebrat que, un cop més, la demanda d’accés al deute públic ha estat superior a l’oferta. Així, la suma del valor nominal que correspon al conjunt de sol·licituds presentades ha estat de 176.359.000 euros, pel que s’ha superat en un 141% l’import màxim nominal de l’emissió, que era de 125.000.000 euros. Per tant, l’adjudicació a les entitats intermediàries de la subscripció, que han concorregut a la subhasta per compte propi, de clients i d’entitats financeres d’inversió andorranes, s’ha efectuat de manera prorratejada. Ara cada banc procedirà a efectuar també un prorrateig entre les peticions que hagin rebut per part dels seus clients.

Jover ha remarcat “la bona recepció de l’emissió de deute per part dels inversors”, que “mostra la solidesa de les finances del país”. A més, el portaveu de l’Executiu ha recordat que aquesta emissió de deute permetrà donar suport al teixit econòmic i als ciutadans del Principat.