Tots Sants: La inflació i la sequera apugen el preu de les flors

Dues persones visiten els seus familiars als cementiri el dia de Tots Sants. Foto: ATV / arxiu

La tradició de portar flors als cementiris per Tots Sants aquest any s’encareix. Les restriccions de la sequera, sobretot a França, d’on provenen moltes de les plantes, han provocat que les floristeries hagin de treballar amb més previsió que mai i que plantes i flors arribin a un preu més elevat.

La planta més comuna per Tots Sants és el crisantem i ho és per tradició. És una planta que creix en aquesta època de l’any i que, a diferència dels rams de flors, es pot plantar al cementiri. N’hi ha de diversos tipus amb flors blanques, grogues o liles.

Tant els crisantems com les altres flors han notat aquesta pujada. La preparació per Tots Sants comença amb mesos d’antelació, a la primavera ja s’acostuma a fer la comanda per a la tardor. Tot i els preus, la demanda continua sent molt elevada.

Els dies més intensos per a les floristeries són els del cap de setmana previ a Tots Sants. Els clients demanen rams molt personalitzats i, pel que fa a les flors, la varietat és infinita. La rosa vermella, el crisantem o el clavell són les flors més comunes, perquè són també les més resistents.