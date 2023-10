Cicle Fem Memòria: Aquest dijous, l’espectacle “36+1” a la Seu

Cartell de l’espectacle “36+1” que s’interpretarà a la Seu (Aj. la Seu)

El cicle ‘Fem Memòria’ porta aquest pròxim dijous, 2 de novembre, l’espectacle de creació ‘36+1’, una teatralització que neix de la tria de quinze títols de “36 poemes a partir del 36” de Ricard Creus, interpretat i dirigit per Maria Pla. A “36+1”, un individu qualsevol, en aquest cas una dona, parla des de l’experiència de la vida diària i no des dels esdeveniments polítics i militars.

Primer, reviu la realitat quotidiana d’un nen a la Barcelona en guerra; després, passa per les reflexions vitals del qui creix en un temps que no reconeix com a seu, i, finalment, s’endinsa en les conviccions de la persona adulta que comença a viure l’esperança d’un canvi. Si primer el relat és quotidià i marcadament emocional, a mesura que s’avança en els anys, per força, el discurs es va fent més polític i filosòfic.

No es tracta, doncs, d’una narració nostàlgica, sinó d’una constatació vital. L’1 del títol fa referència a tot el que, per força, va esdevenir després del l’any 36, i a un fragment d’un altre poema d’Ovidi Montllor, inclòs com a referent teatral i en clar homenatge, que encaixa de ple en l’univers de Ricard Creus.

‘36+1’ s’escenificarà a la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell, a les vuit del vespre. Les entrades per a assistir-hi cal adquirir-les des de: https://entradas.codetickes.com/entradas/laseu. El preu de l’entrada és de 5 euros.





Fem memòria

‘Fem Memòria’ és el nou cicle divulgatiu sobre memòria històrica de la Seu d’Urgell i comarca, organitzat per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat que consta de 7 activitats que van des de conferències, presentacions de llibres, aquesta obra de teatre ‘36+1’ i l’escape room ‘Entre fronteres’.

Val a dir que l’obra teatral i l’escape room són les dues úniques propostes de pagament (5 euros cadascuna), mentre que la resta són totalment gratuïtes.

Per a més informació es pot enviar un correu a: info@espaiermengol.cat