Jocs en català: Savernake forest

Caixa del joc de taula Savernake forest

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: Savernake forest, creat per Rodrigo Rego i Núria Aparicio.

Joc de taula, d’estratègia, en què cada jugador ha de construir la seva pròpia secció del bosc, amb camins on apareixeran animals i menjar. Cal ajudar els animals a recollir i emmagatzemar menjar per a l’hivern. Savernake forest està ideat per a que hi prenguin part de 2 a 4 jugadors, està recomanat per a majors de 10 anys i una partida pot durar sobre els 30 minuts. El fabricant és Devir.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística