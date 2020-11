Tots Sants es celebra sense aglomeracions amb visites repartides al llarg del cap de setmana

La Covid-19 no ha estat impediment per viure una jornada de Tots Sants, un any més, marcada per les visites als cementiris i el record als éssers estimats que ja no són amb nosaltres.

No tothom ho viu de la mateixa manera però els que segueixen la tradició de Tots Sants practiquen la litúrgia amb determinació i de forma molt respectuosa. Amb molta cura es renten els nínxols i es col·loquen les flors. Una tradició que va de pares a fills. L’objectiu no és altre que recordar els éssers estimats que ja no són amb nosaltres, un dia molt especial.

Un dels visitants ha comentat que “vinc a veure el meu pare i la meva mare” i ha destacat que “si estic bé de salut vinc cada any”. Un altre ha comentat que “és una tradició i un dia com avui és una norma, i hem de seguir la tradició amb coronavirus o sense”. Un altre ciutadà ha comentat que es tracta d’una tradició per “honrar els sants i els que ja no són amb nosaltres”. En aquesta línia, un altre dels visitants ha afirmat que “recordar les persones que ja no són amb nosaltres és el més important”, hi ha afegit que “és una tradició molt arrelada, que penso que no hem de deixar perdre”.

Aquest diumenge al matí, al cementiri de Fontaneda, poca gent i moltes flors. I és que moltes persones han aprofitat la coincidència amb el cap de setmana per venir dissabte i així evitar aglomeracions, en un any marcat per la Covid-19.

El caporal del Servei de Circulació d’Andorra la Vella, Àlex Lara, ha comentat que “va entrant i sortint gent, però en cap moment hi ha col·lapse”. Segons ha remarcat, aquest dissabte va haver-hi molta afluència, mentre que durant el matí d’aquest diumenge “està bastant més tranquil”. En aquest sentit, ha assegurat que “no hi ha aglomeracions, es mantenen les distàncies i sense incidències”. A més, ha explicat que es van implantar més mesures com ara fer ús de gel desinfectant a l’entrada i un sentit d’entrada i un de sortida.

És evident que la Covid-19 ha marcat de manera severa aquest any 2020. Amb tot, la pandèmia no ha pogut enfosquir una tradició tan carregada de sentiment com Tots Sants.