El FC Andorra, abonat a l’empat

Tercera jornada de Lliga i tercer empat consecutiu del FC Andorra, en aquesta ocasió a 2 al camp de la Unió Esportiva Cornellà.

El partit, però, no ha pogut començar de millor manera per l’equip de Nacho Castro. Quan només es portava un minut de joc, Héctor amb un xut creuat avançava als tricolors en el marcador. Un gol que podia haver pesat psicològicament al Cornellà, però, lluny d’això, els locals no s’han ensorrat i, en el minut 6, amb un xut des de l’ària petita a la sortida d’un córner, Eloy Gila posava l’1 a 1.

Uns primers minuts frenètics que feien presagiar un partit vibrant i elèctric. Després dels gols, però, s’ha entrat en una fase d’igualtat on les ocasions de gol han estat cares de veure; per part local, el cop de cap de Chiki, en el 31, que ha obligat a Bañuz a intervenir, o el xut del tricolor Carlos Martínez que ha hagut de desviar el porter del Cornellà perquè finalment la pilota s’acabés estavellant al travesser. Sense cap més moviment en el marcador, al descans s’ha arribat amb l’1 a 1.

La segona meitat, com a mínim els primers minuts, han seguit el mateix guió que la primera. Amb només un minut de joc de la represa, el marcador s’ha tornat a moure; en aquesta ocasió ha sigut el Cornellà, mitjançat un cop de cap de Borja Garcia a la sortida d’un córner, qui ha desfet l’empat amb el 2 a 1 en el marcador. La resposta tricolor no s’ha fet esperar i, en el 50, el xut de Bover s’ha estavellat al pal. L’única diferencia respecte a la primera meitat, era que el marcador no reflectia un empat, sinó que els locals estaven per davant en el marcador.

A mesura que passaven els minuts, el desgast físic s’ha notat als dos conjunts amb menys frescor a les cames i menys precisió en les passades; fet que ha obligat els dos entrenadors a moure banqueta per donar aire fresc i energia als seus respectius equips.

Els canvis han tingut efecte, sobretot a l’equip tricolor. En el minut 71, una passada a l’espai de Carlos Martínez l’ha aprofitat Rubén Enri, que feia escassos minuts que havia entrat al terreny de joc, per situar el 2 a 2 en el marcador. A partir d’aquest moment, els dos equips han buscat amb insistència el gol de la victòria amb dos estils completament diferents; el conjunt de Nacho Castro mitjançant el control de la pilota i el Cornellà a partir de robar pilotes i sortir a la contra. Els dos equips han tingut ocasions per fer el tercer, però la pilota no ha volgut entrar.

Un punt amb sabor agredolç que manté al FC Andorra, de moment, sense conèixer la victòria en la present temporada. Tindran una nova oportunitat la setmana vinent a Prada de Moles amb el filial blaugrana com a rival.