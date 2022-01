Avui us portem el tortell de reis que fem a casa farcit amb nata i xips de xocolata, per fer-ho diferent als altres tortells.

Ara, amb la nostra recepta, ja sabreu com fer un bon tortell de reis casolà.

A més podreu adaptar-la al vostre gust per fer unes postres per a un altre dia.

Ingredients:

-450g de farina de força

-5g de sal

-60g de sucre

-120ml de llet

-40g de licor d’anís

-3 ous ( 2 pel tortell i 1 per decorar)

-1 tap d’essència de vainilla

-40g de llevat fresc

– La pell d’una llimona

-100g de mantega

– Decoració: taronja i cireres confitades, ametlles “crocanti”, sucre de llustre

-Aigua amb sucre

-Nata muntada.

No us oblideu dels reis amagats, ehhh. Nosaltres no posem fava, li posem dos reis.

Salut i bon menjar!!

Podeu trobar més receptes a cuinateca.cat