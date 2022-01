Mantenir nets els articles de la llar és una tasca fonamental, ja que en moltes ocasions, el seu funcionament depèn d’això. Un dels electrodomèstics que més solen embrutar-se són les rentadores, i és important que aprenguis com mantenir-la teva en el millor estat.

Són molts els productes que es poden utilitzar per a aconseguir aquesta gesta, però amb una mica de lleixiu, pots fer que la teva rentadora estigui com a nova

El primer que has de considerar és que necessitaràs fer una combinació entre el lleixiu i un parell de baietes. També és important esmentar que aquest producte és bastant tòxic, per la qual cosa és recomanable que el mantinguis lluny de l’abast dels nens i de les mascotes. A continuació, compartim els passos que has de seguir:

1. Xopa les baietes amb el producte, amb una quantitat considerable de lleixiu.

2. Deixa les baietes damunt de les gomes de la rentadora. Deixa-les reposar durant tota la nit, perquè d’aquesta manera pugui fer l’efecte desitjat.

3. Retira-les de la rentadora, i ruixa amb una mica de vinagre. Després has de rentar-la amb una mica d’aigua calenta, per poder eliminar les restes de lleixiu que puguin quedar en l’electrodomèstic.

Una vegada que hagis realitzat cadascun d’aquests passos, la teva rentadora farà olor com si estigués completament nova, per la qual cosa serà molt més agradable utilitzar-la per a mantenir la teva roba neta.

Per vivirhogar.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat