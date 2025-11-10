Torres defensa un model turístic basat en la innovació i la responsabilitat per a millorar la competitivitat del sector

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha exposat el paper de la intel·ligència artificial en la gestió del turisme d’experiències, integrant variables com el clima i els fluxos de mobilitat, però, alhora, que sigui respectuós amb el desenvolupament i l’entorn natural. Ho ha fet en el marc de la 26a Assemblea General d’ONU Turisme que se celebra a Riad, la capital de l’Aràbia Saudita, coincidint amb el 50è aniversari de l’organisme multilateral, que reuneix cada dos anys ministres i alts representants de més de 156 països.
Durant la seva intervenció, el ministre ha destacat que Andorra continua avançant en la seva aposta per un model turístic basat en la innovació, la responsabilitat i la intel·ligència artificial, com a eines per a millorar la gestió, l’equilibri i la competitivitat del sector. A més, ha reafirmat el compromís del país “amb un model turístic que inspiri i connecti les persones, i que generi valor real per al territori, respectant els recursos naturals i la població local”.
Així mateix, ha remarcat que la innovació digital ha d’estar al servei de les persones, la preservació del territori i l’autenticitat de les experiències, consolidant Andorra com un referent internacional en turisme. “La innovació no ha de substituir la humanitat, sinó potenciar-la, convertint cada viatge en una oportunitat”, ha sentenciat Torres.
El ministre ha aprofitat la seva intervenció per a convidar tots els assistents al 13è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, que se celebrarà a Andorra el març de 2026, sota el lema “El destí sota la influència digital”. L’esdeveniment reunirà experts internacionals i reflexionarà sobre com aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial, la gestió de dades en la transformació dels destins turístics, sense perdre la identitat i singularitat de les destinacions.
En el marc de l’Assemblea, s’ha procedit a la ratificació del nomenament de la nova secretària general d’ONU Turisme, Shaikha Al Nowais, dels Emirats Àrabs Units, per als pròxims anys (2026-2029), en substitució de Zurab Pololikashvili, a partir de l’1 de gener de 2026.
El ministre Torres juntament amb la directora de Turisme i Comerç, Cristel Molné, han mantingut trobades bilaterals amb els seus homòlegs d’Espanya, Brasil, Colòmbia, Costa Rica i Eslovènia, amb l’objectiu de reforçar la cooperació institucional i explorar noves oportunitats de col·laboració en àmbits de governança, innovació i sostenibilitat turística.
En finalitzar l’Assemblea, la delegació andorrana també ha participat en l’esdeveniment internacional “TOURISE”, organitzat pel Ministeri de Turisme de l’Aràbia Saudita, i que té per objectiu connectar líders del sector públic i privat, impulsar la innovació i les inversions en el turisme. L’esdeveniment combina exposicions, fòrums i sessions interactives centrades en la tecnologia, l’experiència del visitant i la sostenibilitat global.