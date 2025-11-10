França vol que l’Acord d’associació passi pels 27 parlaments

La posició de França respecte a l’Acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea ja és oficial. Defensa que és mixt i així ho ha ratificat el president de la República, Emmanuel Macron, en una carta dirigida al Govern del Principat. Aquest posicionament ja va ser avançat per l’ambaixador gal, Nicolas Eybalin i, els moviments diplomàtics per a fer canviar excepcionalment d’opinió els francesos, no han tingut èxit. De tot plegat se’n fa ressò aquest dilluns AndorraDifusió.
D’aquesta manera, França, al contrari que Espanya, aposta perquè l’acord sigui validat pels 27 parlaments nacionals. Dues raons de pes justificarien aquesta posició. La seva postura sobre la nova governança en matèria fiscal i les inversions en cartera, que consideren que haurien de passar pel seu parlament.
Precisament, aquest dilluns, una representació dels partits polítics que integren el Pacte d’estat per a l’Acord d’associació, integrada per Jordi Jordana, Susanna Vela, Carles Naudi i Marc Magallon, visiten a Brussel·les Zeljana Zovko, membre titular de la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament europeu. L’objectiu de la trobada és conèixer de primera mà l’estat de les negociacions i cap a on poden derivar.