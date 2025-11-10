Boí Taüll guanya per quarta vegada el premi a millor estació d’esquí d’Espanya pels World Ski Awards 2025

Boí Taüll, estació de muntanya gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha guanyat el premi de millor estació d’esquí estatal de l’any 2025 pels reconeguts World Ski Awards. Aquesta distinció, que anualment promou l’organització internacional World Travel Awards, premia l’excel·lència en el sector del turisme de neu a nivell global.
Aquesta és la quarta vegada que l’estació de l’Alta Ribagorça guanya aquest prestigiós premi. Ja ho va fer els anys 2018, 2019 i 2020. Amb aquest nou guardó, que s’ha fet públic aquest dilluns, Boí Taüll referma la seva posició com a referent dins del sector de les estacions d’esquí i de muntanya i consolida la seva trajectòria d’èxit gràcies al treball intens tot l’equip. L’elecció de les estacions guardonades als World Ski Awards es realitza mitjançant una votació popular en línia, oberta a aficionats a l’esquí i professionals del sector turístic.
Per al president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, aquest guardó “ens encoratja a continuar treballant en aquesta aposta d’apropar la muntanya a tothom cada dia de l’any. En el cas de Boí Taüll, a més, la proximitat al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el ric patrimoni romànic de la Vall de Boí, Patrimoni de la Humanitat, fan que sigui un indret únic”. “Aquest premi és un reconeixement a totes les persones que treballen diàriament perquè Boí Taüll sigui una estació d’esquí i de muntanya propera i de referència”, ha afegit.
Des de l’estació de la Vall de Boí, el seu gerent, en David Ros destaca “la complicitat i implicació de totes les àrees en el repte de la millora continua de la qualitat del servei i del seu producte, i cal agrair la bona feina feta per part de tots els equips de Boí Taüll. De la mateixa manera cal posar l’accent en el compromís dels seus esquiadors habituals que, una altra vegada amb els seus vots, han tornat a fer de l’estació la guanyadora d’aquests importants premis”.
Boí Taüll és una de les estacions d’esquí i muntanya més completes i atractives dels Pirineus, no només per la seva excel·lència en la neu sinó per una oferta diversificada que atrau esquiadors de tots els nivells. La seva principal fortalesa resideix en el fet que té les cotes més altes del Pirineu (cota màxima de 2.751 m i mínima de 2.035 m), la qual cosa li proporciona una qualitat i quantitat de neu habitualment excepcionals gràcies a la seva ubicació i orientació. L’estació disposa d’un domini esquiable de 550 hectàrees, amb més de 45 quilòmetres de traçats distribuïts en 43 pistes d’esquí, 4 itineraris d’esquí de muntanya, un snowpark per a gaudir del freestyle de tots els nivells i una pista exclusiva de trineus, a més d’excel·lents zones de freeride i fora pistes.
A més, l’estació ribagorçana és un exemple d’equipament turístic compromès amb la inclusió, amb la incorporació l’hivern 2024 d’un canviador inclusiu d’obra fixa, un espai dissenyat per a persones grans, amb diversitat funcional o mobilitat reduïda i que està dotat d’equipaments d’higiene específics i un entorn còmode per als acompanyants.
L’aposta per la innovació i la desestacionalització és un altre dels seus pilars. Boí Taüll ha incorporat sistemes automàtics d’accés amb màquines Check-in per a la recollida de forfets i un sistema de comandes per a la restauració mitjançant mòbil, eliminant cues i millorant l’experiència. En la seva aposta per la muntanya els 365 dies, aquesta temporada d’estiu 2025 s’ha inaugurat un primer tram d’una tirolina de 200 metres amb doble cable que es completarà amb un segon de tram de 1.000 metres, l’estiu vinent.