Millores i també promeses per a la gent gran

El cap de Govern, Xavier Espot, el cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié i la ministra Trini Marín (AndorraCapital)

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i la ministra de Salut, Helena Mas, ha participat en l’Assemblea General Ordinària de la Federació de la Gent Gran que s’ha celebrat aquest dijous a la tarda al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Durant la trobada, s’ha pogut compartir amb el col·lectiu les inquietuds i anhels que tenen, així com també fer-los partícips dels reptes i objectius que planteja el Govern per a continuar treballant per a garantir una vellesa digna i disposar d’un col·lectiu de persones grans autònomes i dinàmiques.

En aquest mateix sentit, Espot ha volgut informar de primera mà al col·lectiu de la posada en funcionament, aquest proper juliol, el servei de podologia als Centres d’Atenció Primària per a poder atendre les necessitats de la gent gran amb una cobertura del 100%. Aquesta decisió “honora els compromisos contrets per l’Executiu amb la gent gran”, tal com ha destacat el cap de Govern.

Així mateix, també ha ressaltat el treball diari amb la Federació per a potenciar les campanyes de prevenció i cribratge de còlon i les campanyes de sensibilització del càncer de pròstata.

“Per a aquest Govern l’envelliment de la població és un èxit i ens enorgulleix que el nostre país sigui un dels països amb una de les esperances de vida més elevades del món, perquè aquest fenomen té moltes connotacions positives associades”, ha volgut ressaltar Espot.

Espot també ha posat sobre la taula una de les altres prioritats pel Govern, com és l’assoliment del tercer pagador per al conjunt de la població. Així, ha emfatitzat que es treballa per a poder incloure dins d’aquest règim els actes farmacològics per a les persones majors de seixanta-cinc anys i que es preveu que estigui plenament operativa aquest estiu. Pel que fa a la generalització del servei, ha apuntat que l’Executiu continua treballant per a garantir un bon funcionament del sistema i establir-lo el més aviat possible.

Finalment, el cap de Govern ha exemplificat que se seguirà desenvolupant el Pla Nacional Sociosanitari, que planteja la necessitat d’anar cap a un model d’atenció domiciliària avançat amb més professionals i més especialitzats, amb serveis que treballin en xarxa i que es complementin durant tot el dia. Per aquest motiu, es planteja flexibilitzar els requisits per a poder contractar més personal al Servei d’Atenció Domiciliària, “la clau de volta d’aquest model d’atenció”, ha apuntat.





El Comú oferirà l’abonament gratuït als Serradells als majors de 65 anys residents a Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella oferirà l’abonament gratuït al Centre esportiu dels Serradells a totes les persones majors de 65 anys residents a Andorra la Vella perquè hi puguin fer activitat esportiva. Així ho ha anunciat aquesta tarda el cònsol major, David Astrié, durant l’assemblea de la Federació de la gent gran que ha tingut lloc al Centre de Congressos i que ha comptat amb l’assistència del cap de Govern, Xavier Espot, i de les ministres d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i de Salut, Helena Mas.

El cònsol major ha avançat que la gratuïtat del servei serà efectiva a partir de mitjans de juny, un cop s’aprovi la setmana vinent pel Consell de Comú. La mesura, que s’emmarca en el pla de gent gran activa i de promoció d’hàbits saludables que impulsa el Comú, suposarà l’accés il·limitat a la piscina i al gimnàs, així com a les activitats dirigides que s’hi duen a terme. A més, David Astrié també ha assenyalat que es treballa per a habilitar entre 4 i 6 noves pistes de petanca a la parròquia, per a donar resposta, així, a una reivindicació de la gent gran.

Precisament per a escoltar i analitzar les necessitats del col·lectiu, el pròxim 22 de juny tindrà lloc la primera sessió de debat del Consell de la Gent Gran, el projecte que s’ha posat en marxa a Andorra la Vella per a recollir i atendre les demandes dels majors de 65 anys.





Més de 300 assistents

La Federació de la gent gran d’Andorra, que aglutina les associacions de gent gran del país i que està liderada per Fèlix Zapatero, ha exposat durant l’assemblea general les reivindicacions del col·lectiu relacionades amb el tercer pagador dels medicaments amb recepta dispensats a Andorra, la instauració d’un servei de podologia als Centres d’Atenció sanitària i noves campanyes de prevenció en l’àmbit de la salut.

La trobada, amb més de 300 assistents, ha finalitzat amb un berenar i amb un ball de tarda.