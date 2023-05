Torna la Marxa 3 Nacions amb algunes novetats

Imatge d’una edició anterior de la Marxa 3 Nacions (3 Nacions)

Quan queden pocs dies per a la celebració de la 43a edició de la Marxa 3 Nacions by BWT es van confirmant les primeres novetats d’aquesta edició. A més dels prop de 2.000 ciclistes que ja estan inscrits a la cita, se li suma també una de les grans novetats d’aquesta edició i que arriba de la mà de LUMINOX: s’il·luminaran els 3 túnels per on passarà la marxa el proper dissabte, 10 de juny.

Aquests són el túnel de Lles, el túnel de Sant Martí dels Castells i el túnel de Torres d’Alàs. En total, seran 450 metres de túnels que aquest any com a novetat i per primera vegada, estaran il·luminats perquè el pas dels ciclistes sigui més segur i es puguin veure les cares. “És una petició que feia temps es feia i aquest any s’ha pres la decisió d’apostar per això, de manera que és una molt bona notícia perquè de moment la recepció per part dels ciclistes ha estat excel·lent”, expliquen des de l’organització.

D’aquesta manera, els ciclistes agafaran la sortida a les 7.30 hores des del Poliesportiu de Puigcerdà direcció Andorra, pujant per la Seu d’Urgell i començant a partir del quilòmetre 70 l’ascens cap al Port d’Envalira a 2.407 metres. d’alçada. Un cop en aquest mític port, començarà el descens cap a Pas de la Casa i en territori francès passant pel Coll de Puymorens. D’aquí se seguirà ascendint per La Tour de Carol i de tornada a Puigcerdà on s’hauran recorregut els 140 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell que té la Marca 3 Nacions by BWT.

La Marxa 3 Nacions by BWT és l’única al món que recorre tres països donant un toc distintiu a cadascun. Es recorrerà el Pirineu espanyol, el francès i el d’Andorra, passant per ports mítics i coneguts com és el Port d’Envalira de 2.407 metres de desnivell i el pas de muntanya asfaltat és més alt d’Europa, Coll de Puymorens i La Tour de Carol. Tots aquests ingredients fan que la marxa cicloturista tingui un concentrat únic: tres països i 140 quilòmetres passant per ports de muntanya mítics del ciclisme mundial.

Les inscripcions segueixen obertes fins al proper 5 de juny amb una quota màxima de 2.500 places, podent realitzar-se al web oficial https://3nacions.com/.