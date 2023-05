Pujada Arinsal: Els pilots ja compten les hores per a la cita

La Pujada Arinsal tindrà vehicles tan espectaculars com els de la imatge (Josep Maria Montaner)

El passat cap de setmana es va disputar a Quillan–Col du Portel la quarta prova del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió, justament la cursa prèvia a la Pujada Arinsal – Andorra 2023, competició que marcarà l’equador d’aquest certamen i que, quan finalitzi, permetrà comprovar cap on anirà la segona part de la temporada. Això fa que la pujada organitzada per ACA CLUB sigui a dia d’avui la que tots els pilots esperen córrer.

Degut a que la prova finalment no puntuarà per al Campionat de Catalunya per decisió de la Federació Catalana, ACA Club Esportiva ha convocat la Sèrie Nacional per tal que pilots de qualsevol vehicle de Turisme, Sport o Monoplaça, modern o clàssic, homologat o no, puguin participar a la pujada, amb classificació i trofeus independents per als que s’inscriguin.

D’altra banda, ACA CLUB Esportiva està rebent força inscripcions de pilots francesos i andorrans, la llista oficial dels quals es publicarà el dimarts 6 de juny. Com ja és sabut, Arinsal – Andorra 2023 tindrà con escenari la carretera CS-520 que porta a l’estació d’esquí d’Arinsal, entre les fites 0,240 i 4,340, amb una pendent mitjana del 8,6% i una llargada de 4,100 km.

La provisional del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió està encapçalada en la Sèrie A (vehicles Sport) per Matteo Fel-Astorg (Osella JRB/86 punts), seguit de Dimitri Pereira (Norma M20 FC/82 punts) i Marie Cammares (Tatuus Fórmula 4C/74 punts). En la Sèrie B (vehicles de Producció) el líder es Jean-Marc Gandolfo (Porsche 991 GT3/115 punts), per davant de David Meillon (Lamborghini Huracan ST/86 punts) i Morane Cat Mackowiak (BMW M3 E36/66 punts).

Pel que fa als andorrans, protagonistes destacats tant del Campionat d’Espanya com del de Catalunya, hi haurà una nodrida representació, encapçalats per Gerard de la Casa (Ford Fiesta FX) i Jordi Gaig (Porsche 991 GT3R), líders de les seves respectives categories en els campionats esmentats. També hi participaran els capdavanters a Catalunya en l’apartat CM i CM+, respectivament, Ramon Plaus (Silver Car S3) i Felipe Brandao (Speed Car GTR), entre d’altres. Tot això farà de la cursa d’Arinsal una autèntica festa per als pilots i aficionats locals.

Finalment, el Trofeu dels Pirineus, campionat que es decideix en quatre curses, arribarà a Andorra un cop disputada la pujada de Quillan, i per tant serà la segona de les programades enguany. I també a Arinsal s’obtindran punts per als pilots que segueixen la Lliga ‘Occitanie Méditerranée’ d’automobilisme.





Horaris: una activitat continuada

Les verificacions, a l’Hotel Ushuaïa, tindran lloc la tarda del divendres 9 de juny. El programa dels dos dies de cursa es el següent:

Dissabte, 10 de juny

12 hores – Tancament de la carretera CS-520

13 hores – Pujada d’entrenaments lliures

14.30 i 16.30 hores – Dues pujades d’entrenaments oficials

18.30 hores – Primera pujada de cursa

Diumenge, 11 de juny

8 hores – Tancament de la carretera CS-520

9 hores – Warm-up no cronometrat

10.30 hores – Segona pujada de cursa

12.30 hores – Tercera pujada de cursa

15 hores – Publicació dels resultats oficials (suma dels temps de les dues millors pujades)

16 hores – Repartiment de premis a l’Hotel Ushuaïa





Més còmode impossible: tot en la línia de sortida

La Pujada Arinsal – Andorra 2023 oferirà la màxima comoditat a pilots i equips, amb el parc de participants situat just al costat de la línia de sortida, en l’ampli aparcament que hi ha al peu del telecadira Josep Serra. La comoditat per a pilots i organització serà màxima, sense desplaçaments de cap mena ni temps d’espera, ja que aquesta nova ubicació significarà que el punt de sortida de la cursa esdevindrà l’autèntic centre neuràlgic.

El telecadira Josep Serra serà altra vegada un dels elements més originals i útils per a pilots, equips i aficionats, perquè permet un ràpid i còmode desplaçament entre els punts de sortida i arribada, amb una freqüència de viatges d’anada i retorn constant i gratuïta.