Torna el Cicle de Perfeccionament Professional 2020 a la Universitat d’Andorra

Després d’una interrupció causada pel confinament, el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP) es reprèn aquesta tardor 2020 a la Universitat d’Andorra (UdA) amb un seguit de formacions presencials de curta durada, obertes al públic en general i sobre temàtiques molt diverses.

Concretament, les nou propostes formatives que conformen el cicle es desenvoluparan a partir del 9 d’octubre i fins al 12 de desembre, en els àmbits de la salut, de l’educació i de l’administració d’empreses. Aquestes formacions curtes s’impartiran a la mateixa Universitat.

Entrenament emocional per a la construcció del benestar, bloc II (9 i 10 d’octubre de 2020). En aquesta formació es treballen les bases essencials de l’educació emocional i s’aporten les eines necessàries per al desenvolupament de les competències emocionals que tot professional necessita.

Gestió de la compensació: retribució, beneficis i reconeixement (2a edició) (21 d’octubre i 4 i 5 de novembre de 2020). L’aspecte quantitatiu, salarial, continua essent fonamental en els esquemes retributius de les organitzacions, però la perspectiva qualitativa també esdevé progressivament un factor competitiu, i ofereix possibilitats per a la flexibilització i l’adaptació de les estructures salarials a la realitat empresarial.

Design Thinking per a la resolució innovadora de problemes (23 i 24 d’octubre de 2020). La metodologia Design Thinking ofereix un procés estructurat i unes eines per poder solucionar problemes espinosos – sense una solució a simple vista – , adoptant un enfocament centrat en les persones per crear noves i innovadores solucions basades en les seves necessitats i valors.

Intel·ligència intercultural per a ments globals (6 i 7 de novembre de 2020). S’hi aprendran conceptes sobre globalització i talent global. Es tracta de prendre consciència de les diferències interculturals, conèixer què són les dimensions culturals, i aprofundir en aspectes rellevants dels valors, les creences i els comportaments en les diferents cultures.

Rubikids: ludifiquem les matemàtiques a través del joc de Rubik (13 de novembre de 2020). Rubikids va ser creat el 2017 amb la finalitat de treballar les matemàtiques d’una manera alternativa i innovadora, a través del joc de Rubik. No es tracta de resoldre el clàssic cub, sinó d’utilitzar-ho com a eina per a assimilar el contingut curricular de manera clara, pràctica i competencial.

Dissenyant organitzacions que aportin avantatges competitius (18 de novembre i 2 i 3 de desembre de 2020). El curs mostra com diferents organitzacions (empreses, institucions, organitzacions socials) s’estructuren per assolir els seus objectius estratègics i tàctics en un entorn complex i cada dia més competitiu i global i analitza les configuracions estructurals més tradicionals i les més innovadores.

El comportament actual del consumidor del sector ‘retail’: reptes i oportunitats (20 i 21 de novembre de 2020). El comportament del comprador en el punt de venda físic és sempre difícil d’entendre. Per tal de poder tenir-ne una percepció més acurada és important entendre, no solament el procés de decisió de compra, sinó també la tipologia de processos de compra.

Curs teòric-pràctic en Disfàgia orofaríngia. De la teoria al cas clínic (27 i 28 de novembre de 2020). Presenta els conceptes bàsics de la deglució normal i alterada i el seu abordatge clínic i logopèdic en l’àmbit assistencial. També aprofundeix en la valoració de l’estat nutricional per adaptar la dieta de forma individualitzada i ofereix estratègies d’intervenció en funció del tipus de deglució, aliments i medicaments.

La música com a recurs terapèutic en els àmbits de l’envelliment saludable i les demències (11 i 12 de desembre de 2020). La música és un aliat clau en el procés d’envelliment saludable i en casos de demència, ajudant-nos a preservar aspectes socials, emocionals, físics i cognitius que impacten positivament en la qualitat de vida. El curs s’aproxima a aquests fonaments i presenta tècniques i protocols que mostren de manera pràctica el seu potencial.

La Universitat d’Andorra, conscient que la divulgació científica no s’ha de limitar a l’ensenyament reglat, sempre ha basat la seva planificació en l’obertura mitjançant la difusió dels coneixements que li són propis entre la societat andorrana en general. En aquesta línia, ha organitzat, des de l’any 1996, el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), adreçat als estudiants del darrer curs de les formacions reglades i obert als professionals del país. El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà que, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i al progrés social, té subscrit un conveni de col·laboració amb la Universitat d’Andorra des de l’any 2004, a través del qual contribueix a facilitar l’accés a la formació finançant un 20% de la matrícula.

Les inscripcions es formalitzen al web uda.ad.