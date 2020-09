Raul Ferré (Speed Car), disputarà la Course de Côte Bagnols-Sabran

Després de veure com l’agenda prevista per a la present temporada anava transcorrent enmig de contínues cancel·lacions i ajornaments, Raul Ferré i el seu equip van prendre la decisió de canviar de manera radical els seus objectius inicials per al 2020 i valorar la possibilitat de competir en l’exigent campionat francès de l’especialitat, potser, el més exigent a nivell europeu.

El pilot andorrà que compta amb el suport del programa dels Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, va veure la possibilitat de disputar la 50ème Course de Côte Bagnols-Sabran i no ho va dubtar un instant. Aquesta pujada forma part del calendari del Campionat de França de Muntanya de primera divisió i havia de celebrar-se a principis del passat mes d’Abril. La Covid19 va obligar als organitzadors (ASAC Rhone-Ceze), a ajornar el 50 aniversari de la cursa que, finalment, podrà celebrar-se aquest cap de setmana (3 i 4 d’Octubre).

En aquesta ocasió es faran dos meetings . Tant el dissabte (dia 3) com el diumenge (dia 4) és disputaran: una pujada d’entrenaments oficials i dues de carrera. La sortida de la pujada es donarà en la CD 6 al costat del punt de France Telecom i l’arribada CD166, en el punt quilomètric 3.100. En total el recorregut de la pujada és de 3.100 km, amb un pendent mitjà del 3,9%.

Ferré, ansiós de tornar a competir

El pilot de l’ACA ESport, que afrontava aquesta temporada com a pilot oficial de Speed Car i amb objectius molt concrets, va veure frustrat el seu plantejament inicial a causa de l’esmentada pandèmia.

Durant la temporada només ha disputat, la prova de la Copa de França de Font Romeu, i amb èxit. Aquest és el seu comentari sobre l’oportunitat que tindrà el pròxim cap de setmana: “És evident que competir amb pilots considerats com l’elit de la muntanya a França, i a més en el seu terreny, no serà fàcil, però tinc moltes ganes de saber on puc estar. Encara que la inscripció total és impressionant (190 pilots), a mi el que realment m’interessa és que, a la llista d’inscrits hi ha 16 vehicles de la meva categoria (CM), és a dir que la lluita serà molt dura”.

Ferré comenta d’aquesta manera algunes característiques d’aquesta pujada: “Sens dubte tècnicament és complicada. Calçada estreta amb murs de pedra als costats en algunes zones, alguns llocs complicats, desnivells constants… En fi, potser és el traçat més complicat en el qual hauré competit fins ara”.

Després de completar les passades de reconeixement que consideri oportunes, Raul Ferré començarà la seva lluita contra el crono a les 8.00 hores del dissabte (dia 3), amb la disputa dels entrenaments oficials del primer meeting a Bagnols – Sabran. A la mateixa hora del diumenge (dia 4) s’iniciarà el segon meeting en el mateix escenari.