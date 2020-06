Torna a ser operativa la zona blava i verda d’Encamp

El Comú d’Encamp ha acordat que, a partir d’aquest dimecres dia 10 de juny, la zona blava i verda torni al seu funcionament habitual, els abonaments nocturns de 12 hores, que s’havien ampliat a 24 hores, tornin a la franja només nocturna, i que les dues zones d’aparcament lliure, amb barreres aixecades, dels nous aparcaments d’Hort de Godí i de Prat de Baró Nou, comencin a funcionar amb pagament.

Una altra de les mesures excepcionals va ser l’aplicació de la primera hora de gratuïtat a tots els aparcaments, a partir de dimecres, aquesta mesura es mantindrà als aparcaments de la plaça Sant Miquel i del Prat de l’Areny, almenys fins a finals d’estiu, d’acord amb les propostes del pla de xoc.

El Comú va aplicar les mesures excepcionals en matèria d’estacionament des de l’inici del confinament per tal de facilitar als veïns i veïnes quedar-se a casa, així com, trobar aparcament en les sortides inicials de només una hora per anar a comprar.

Des del Comú s’informa als abonats i usuaris dels aparcaments que per qualsevol dubte o incidència poden adreçar-se al servei d’aparcaments trucant al 873 200