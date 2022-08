La ciutat ibèrica més gran de Catalunya a l’Empordà

Us convidem a conèixer Ullastret, la ciutat ibèrica més gran de Catalunya. Passejant pel jaciment es coneixerà la vida quotidiana de la capital de la tribu ibèrica dels indigets, que dominaven un ampli territori del qual explotaven els recursos i en gestionaven el comerç.

Es podrà comprovar com vivien; com es vestien; com s’alimentaven o en què creien mentre es passeja i es gaudeix d’un jaciment únic i d’un entorn espectacular.

En aquesta ocasió, hi ha una nova visita teatralitzada per la ciutat ibèrica d’Ullastret, basada en els personatges de la novel·la ‘Ànima de tramuntana’ de Núria Esponellà, editada per Columna Edicions.

Recorrerem la ciutat d’Indika a través de les paraules i localitzacions que l’autora ha narrat a la novel·la. Dues dones d’èpoques molt distants s’enfronten a les dificultats de la vida a la recerca de sentit. Un viatge al passat i al present, amb dues protagonistes lligades per una circumstància tràgica: La pèrdua d’un fill i la gestió del dol que se’n deriva.

En aquest indret també tindrà lloc la Ruta Josep Pla, que és una proposta conjunta entre el MAC-Ullastret i la Fundació Josep Pla per explorar la relació de l’escriptor amb el jaciment arqueològic d’Ullastret i amb el món de l’arqueologia.

Per www.surtdecasa.cat