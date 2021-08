Toni Lombarte estrena a la Seu d’Urgell el documental ‘En clau de sol i lluna. Truqui, la seva vida’

El director i productor audiovisual de la Seu Toni Lombarte estrenarà el dimarts 31 d’agost, a les 22 hores a la Plaça dels Oms, el seu documental En clau de sol i lluna. Truqui, la seva vida, realitzat per REC Produccions Audiovisuals del Pirineu.

Aquest documental fa un recorregut per la vida de Joan Ribolleda, ‘Truqui’, un conegut músic urgellenc conegut per tothom, molt apreciat per la seva forma de ser, propera i respectuosa, i que ens va deixar l’11 de març del 2020.

Per a la realització d’aquest documental, Toni Lombarte ha comptat amb familiars, amics i coneguts del músic, que han aportat vivències i materials que han permès al productor explicar la vida de Truqui amb experiències de primera mà.

Hi han col·laborat l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.