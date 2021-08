La CUP demana garantir el transport públic a tots els municipis de l’Alt Pirineu i Aran

La Candidatura d’Unitat Popular-Un Nou Cicle per a Guanyar ha presentat una Proposta de Resolució a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per tal de garantir que tots els pobles de l’Alt Pirineu i Aran, així com els nuclis de Ponent disposin d’accés a transport públic, més enllà de la seva població i ubicació.

La formació incideix en el fet que existeixen municipis en zones despoblades que pel seu nombre d’habitants no disposen de transport regular de viatgers. “Això fa que determinats segments socials, com persones d’edat avançada o amb malalties mentals, es vegin mancats d’autonomia per a anar a les capitals de comarca, que aglutinen la majoria de serveis”, indica la CUP. El text afegeix que “la manca de mobilitat redunda de manera negativa en la seva qualitat de vida”.

Els anticapitalistes defensen aquesta mesura “perquè qualsevol municipi o poble ha de disposar dels mateixos drets que qualsevol altre situat en zones més poblades o cèntriques del principat, essent un element necessari per a frenar el despoblament rural”.

Utilitzar el transport escolar

La CUP demana a la Generalitat que estudiï la viabilitat legal i tècnica, en municipis del país amb baixa població, d’utilitzar el transport escolar (seguint allò que estableix en la normativa vigent) com a línia regular i que, en cas que sigui possible, estableixi acords amb els consells comarcals per a dur-ho a terme.