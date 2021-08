Sense por, de Rafael Santandreu

Títol: Sense por

Autor/a: Rafael santandreu

Pàgines: 296

Editorial: Rosa dels Vents

Sinopsi:

“Sense por” es el mètode definitiu. Qualsevol pot posar-lo en pràctica seguint les instruccions i, evidentment, sense necessitat de fàrmacs. Prepara’t per convertir-te en la millor versió de tu mateix: una persona lliure, poderosa i feliç.

És possible viure sense por? És clar que sí.

Centenars de milers de persones han reconfigurat el seu cervell per mitjà d’aquest mètode, avalat per nombrosos estudis científics.

Quatre passos clars i concisos et permetran superar completament fins i tot les pors mes fortes:

Atacs d’ansietat o de pànic.

Obsessions (TOC).

Hipocondria.

Timidesa.

O qualsevol altre temor irracional.

Autor/a

Rafael Santandreu exerceix com a psicòleg a la seva consulta de Barcelona. Després d’una etapa com a professor de la Universitat Ramon Llull, a la dècada del 2000 va tenir l’oportunitat d’estudiar i treballar amb el cèlebre terapeuta Giorgio Nardone al seu Centre der Teràpia Strategica d’Arezzo, Itàlia. En l’actualitat, dedica bona part del seu temps a la docència de metges i psicòlegs, i a la divulgació a través de mitjans com la revista Mente Sana, de la qual ha estat redactor en cap.

Font: lacasadellibro