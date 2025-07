Títol: The Last Of Us

Durada: 60 minuts

Gènere: Acció, aventura, drama, terror

Creació: Neil Druckmann, Craig Mazin

Intèrprets: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna

Temporades: 3 Capítols: 17

Plataforma: HBOmax

The last of us se centra len una pandèmia que està arrasant la humanitat, per un virus que va deixar tothom a la vora de l’extinció. Aquest virus afecta les persones de forma estranya, ja que quan es contagien, aquests es tornen caníbals i es pot contagiar a través d’una simple mossegada.

Un parell de dècades després és més que evident que la humanitat ha quedat devastada i els supervivents conviuen en zones de quarantena custodiades per oficials, en assentaments independents, o formen part de grups ambulants. És en aquest moment quan Joel, que es dedica al contraban, es veu embolicat en una missió que té com a objectiu final portar a una noia anomenada Ellie als afores de la zona de quarantena on es trobaran amb les Luciénargas, un grup paramilitar de rebels que rebutgen l’autoritat de les zones de quarantena, i són els encarregats de recollir a Ellie.

Joel accepta la proposta i, mentre s’escapoleixen de la zona, descobreixen que Ellie té una mossegada i està infectada i encara que normalment els efectes apareixen els dos primers dies, el seu cas és diferent: malgrat que la trobada amb un infectat va passar tres setmanes enrere, no mostra indicis d’infecció. D’aquesta manera, entenen que la seva immunitat representa per als Luciérnagas una esperança en la recerca d’una cura, cosa que justifica la necessitat de protegir-la.





