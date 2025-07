Jocs en català: “#Fes justícia”

Capsa del joc “#Fes justícia. Perduts a l’ecofestival” (Gencat.cat)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “#Fes justícia. Perduts a l’ecofestival”.

Aquest, és un joc de rol ocult que té per objectiu desemmascarar el blanqueig dels que patrocinen EcoFestivals. Sereu capaços de demostrar què fan per a blanquejar-se? L’activista, ajudada dels escamots, aconseguirà prou proves concloents abans que els organitzadors l’expulsin?

L’autoria del joc és de Ros Pons-Cerdà, Lenno Verhoog, Joan Izquierdo Borau, mentre que el fabricant és PonsVerhoog. “#Fes justícia. Perduts a l’ecofestival” està recomanat a partir dels 13 anys. Es tracta d’un joc força nou ja que va començar a comercialitzar-se al març d’aquest 2025.





