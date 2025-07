El Parc Nacional de l’Arxipèlag de Cabrera

Cabrera és, tota ella, un autèntic paratge natural de gran bellesa (Getty images)

Situat al sud de l’illa de Mallorca, l’Arxipèlag de Cabrera constitueix un dels parcs naturals més importants de les Illes Balears i de tot l’estat espanyol. Declarat Parc Nacional Marítim-Terrestre l’any 1991, aquest espai protegit és un exemple excepcional de la riquesa natural i la biodiversitat de la Mediterrània. L’arxipèlag està format per una illa principal, Cabrera, i una desena d’illes i illots menors, com sa Conillera, na Redona, l’Imperial, l’illa des de Fonoll o ses Bledes. Aquesta combinació d’ecosistemes marins i terrestres dona lloc a un entorn ric en flora i fauna, amb nombroses espècies endèmiques i protegides.

El paisatge està dominat per penya-segats escarpats, cales verges, aigües cristal·lines i una costa gairebé intacta. La zona marina del parc és especialment valuosa, amb praderies de posidònia oceànica, esculls de coral·ligen i una gran varietat d’espècies marines, com dofins, tortugues marines i més de 200 tipus de peixos.





Per als amants de la natura, Cabrera ofereix múltiples activitats, com ara:

Excursions i rutes de senderisme : Hi ha diversos camins senyalitzats que permeten recórrer l’illa, com la ruta fins al castell de Cabrera, una fortificació del segle XIV que ofereix vistes espectaculars.





: Hi ha diversos camins senyalitzats que permeten recórrer l’illa, com la ruta fins al castell de Cabrera, una fortificació del segle XIV que ofereix vistes espectaculars. Snorkel i submarinisme : Les aigües protegides són ideals per a la immersió lleugera i el busseig, amb una biodiversitat marina excepcional.





: Les aigües protegides són ideals per a la immersió lleugera i el busseig, amb una biodiversitat marina excepcional. La Cova Blava : Aquesta cova marina ofereix un espectacle únic de llums blaves quan el sol hi entra al capvespre.





: Aquesta cova marina ofereix un espectacle únic de llums blaves quan el sol hi entra al capvespre. Centre d’interpretació de Cabrera: A l’illa principal hi ha un petit museu que ajuda a entendre la història natural i humana de l’arxipèlag.

L’única manera d’arribar a Cabrera és per mar. Des del port de Colònia de Sant Jordi (Mallorca), surten embarcacions autoritzades amb visites diàries o excursions organitzades. El trajecte dura uns 45 minuts i cal demanar permís previ per a visitar el parc, especialment si es vol practicar submarinisme o fondejar embarcacions. Per a preservar l’entorn, no hi ha hotels ni edificacions turístiques a Cabrera. Tanmateix, existeix un refugi amb capacitat limitada per a aquells que vulguin passar-hi la nit. Les reserves s’han de fer amb molta antelació a través del web del Parc Nacional. També es pot allotjar a la Colònia de Sant Jordi o a altres localitats properes de Mallorca i fer una excursió d’un dia.