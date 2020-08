T’expliquem com protegir del sol les celles amb microblanding

Si formes part del gran nombre de dones que ha recorregut (o pensen recórrer) al microblanding per a redibuixar i omplir les teves celles, i així fer-les més harmòniques amb la resta del rostre, has de saber que requereixen d’unes cures especials perquè el sol no alteri el seu color. Nicoleta Vlad, directora creativa de Nikol Beauty ens explica què és el que has de tenir en compte…

Així has de protegir del sol les teves celles amb microblanding

Un dels principals consells que l’especialista en celles ens dóna és que, en el cas d’haver tatuat les teves celles amb la tècnica del microblading, cal esperar entre 7 i 10 dies per a exposar-te al sol. Sí que podràs prendre el sol, però donant un temps a que la tinta s’assenti en la cella.

Transcorreguts 10 dies des del microblanding, has de ser conscient que cada vegada que t’exposis al sol el microblanding s’anirà desgastant. Com afirma l’experta, «de la mateixa forma que si tendim una peça de color al sol i la deixem exposada diversos dies, observem com el color ha anat desapareixent, el mateix ocorre amb les nostres celles».

Perquè puguis exposar-te al sol, aplica sobre les teves celles una crema amb factor de protecció molt alt, SPF50, i repeteix l’aplicació diverses vegades durant el temps que estiguis al sol. Recorda, a més, que el sol no sols et dóna en la cara mentre ets a la platja o piscina… També mentre passeges o fas l’aperitiu al sol. Utilitzant un SPF 50+, el color aplicat durarà molt més temps.

El sol també tindrà un efecte o un altre depenent del tipus de pell que tinguem. Nicoleta ens explica que “si tens la pell grassa la pèrdua de pigment i color serà molt més ràpida, que si la tens seca o normal”.

Un altre factor que alterarà el color de les teves celles és la sal del mar i el clor de les piscines, per això has d’esbandir amb aigua natural les celles cada vegada que et banyis a la platja o piscina per a eliminar les seves restes.

Si pentines les teves celles amb un raspall específic, de la mateixa forma que ho fas amb el teu cabell, beneficiaràs l’eliminació de pols i/o sorra a més de millorar l’aspecte de la teva cella i el microblading durarà més temps en perfecte estat.

També pots recórrer als complements per a protegir les teves celles. Si utilitzes turbant, intenta que aquest cobreixi part de la cella. També pots aprofitar que els barrets d’ala ampla són tendència. Amb el seu ús, no sols protegiràs el teu cabell i celles sinó que seràs la més fashion de la platja

Per bellezactiva.com