La paella de tefló, quan cal substituir-la

El deteriorament de les paelles es produeix bé per un ús inadequat (com emprar coberts de metall) o simplement per l’ús.

Tot i que poden estar fetes de ferro colat, acer inoxidable o ceràmica, ens decantem per les de tefló, ja que el que més valorem és que els aliments no s’enganxin. En realitat “tefló” és una marca comercial.

El nom del material és politetrafluoroetilè (PTFE) i, malgrat les sospites que desperta entre una part de la població, és totalment segur. De fet, s’utilitza en marcapassos i implants mèdics per ser un material inert, flexible i antiadherent. Els rumors no venen pel tefló en concret, sinó per l’àcid prefluorooctanoic (PFOA), que tradicionalment s’usava per unir el tefló al cos de la paella. És un material molt tòxic però, en trobar-se sota la superfície, no comporta risc. En tot cas, és un material que ja està prohibit pel que només quedaria en paelles antigues.

La paella cal canviar-la quan la superfície presenti danys. També l’haurem de canviar quan la seva integritat quedi afectada. El més comú és que s’acabi bombant el fons pels canvis bruscs de temperatura. El bombament molesta a l’hora de cuinar per la inestabilitat de la paella, però a més resulta perillós pel risc de cremades. A més, al no distribuir-se ben la calor per tota la superfície, els aliments de les vores poden quedar poc fets.

Per consumer.es